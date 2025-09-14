晴時多雲

甄嬛超有愛！孫儷撿流浪狗回家意外撞臉老公鄧超

孫儷、鄧超是明星夫妻檔。（翻攝自微博）孫儷、鄧超是明星夫妻檔。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國一線女星孫儷在《後宮甄嬛傳》演出女主角「甄嬛」，成為觀眾最愛的「娘娘」，她多年來積極救助流浪動物，收養的第一隻寵物就是一隻病痛纏身的流浪狗。近日她又在菜市場撿到一隻狗，為牠取名為「九菜」，「今天是9號又是在菜市場相遇的」，網友除了稱讚她人美心善，還有人打趣狗狗神似她老公鄧超，「像超哥」。

孫儷日前在菜市場撿到「九菜」。（翻攝自微博）孫儷日前在菜市場撿到「九菜」。（翻攝自微博）

孫儷八月份就透露自已救下了一隻獨眼貓，再次呼籲「領養代替購買」，相隔不到一個月再遇到「九菜」，她暖心寫道：「性格超級好，但是特別瘦，我把他（牠）送到醫院做檢查了，說他（牠）年齡大概有2、3歲了。」網友都湧入直誇「娘娘是有福之人」、「九菜的命運齒輪開始轉動」、「哇小狗遇到天使啦」。

孫儷長年救助流浪動物。（翻攝自微博）孫儷長年救助流浪動物。（翻攝自微博）

她2021年也在垃圾桶邊撿了兩隻貓回家，母貓取名為「加勒比」、公貓則叫「海盜」，孫儷說家中的貓老大就是「海盜」，最喜歡她的寫字檯，一睡上去她就無法寫毛筆字了，還說：「家裡沒人的時候，鄧先生可以和他對話很久。」網友也笑問不知道九菜回家後，兩隻貓會不會吃醋。

