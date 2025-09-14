李小龍舊愛罕談巨星之死 猛爆料「三度愛上有婦之夫」

苗可秀（左）與李小龍合作過《唐山大兄》、《精武門》、《猛龍過江》三部電影傳出緋聞。（香港星島日報）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕一代武打巨星李小龍於1973年7月參加電影《死亡遊戲》期間猝死於女星丁珮家中，享年32歲。正值壯年的李小龍為何驟然過世，多年來依舊是街頭巷尾不斷猜測的謎題。曾有「嘉禾公主」之稱的苗可秀也出面接受採訪，透露她與李小龍之間的｢特殊關係」。

苗可秀曾經與李小龍合作過《唐山大兄》、《精武門》、《猛龍過江》三部電影之後傳出緋聞，接受採訪時被問及「是否會懷念李小龍？」苗可秀回答：我相信懷念李小龍的人不止我一人，全世界的人都會懷念他。苗可秀和李小龍之間是否真談過戀愛？苗可秀的回答耐人尋味，她說，我甩不開李小龍，永遠都不會分開。自認年輕時「非常任性」的苗可秀並未承認也沒有否認她與李小龍之間的感情，她表示自己的個性要強，不會對人多做解釋，如果否認和李小龍曾經有過戀情外界以只會認為一切都是此地無銀三百兩。

事情起因是神隱多年未現身於螢光幕前的女星丁珮，日前接受節目採訪，談到李小龍死亡謎團，丁珮直言：這個世界都嫉妒我，因為我得到李小龍，其實我不想得到他，但事實是我得到他了。

隨後李小龍的紅粉知己，也就是擁有嘉禾公主頭銜的苗可秀也在加拿大接受採訪。 她坦承自己並未看過丁珮的採訪，她認為事過境遷，有些事情就算講得再多，也無法讓李小龍復活。苗可秀感嘆丁珮真的很可憐且非常冤枉。

丁珮被稱為「可能是世界上最接近真相的人」，因為當初李小龍就是猝死在丁珮家中。苗可秀承認自己的確對丁珮接受採訪內容非常好奇。苗可秀也透露李小龍家人曾經想要製作李小龍的特輯並邀請她參與，但苗可秀最後婉拒邀請。

苗可秀坦言李小龍對她真的非常好，片場的工作人員每次問他要不要吃東西，他都會回答：你們去問阿秀（苗可秀），她如果想吃那我就吃。苗可秀更回憶起李小龍最重視「Ego」，他認為人一定要有自我，恰好自己也是個我行我素的人，與李小龍非常合拍。

苗可秀於1970年加入嘉禾電影公司，一出道就被嘉禾力捧屢屢成為女主角，因此外界稱她為「嘉禾公主」。她曾與李小龍合作過《唐山大兄》、《精武門》、《猛龍過江》三部電影，之後兩人傳出緋聞。苗可秀也在採訪時自爆曾3度愛上有婦之夫，分別為台灣演員柯俊雄、亞視小生潘智文，另一位她雖然沒說出口，應該就是武打巨星李小龍。

