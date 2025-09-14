晴時多雲

娛樂 最新消息

小薰甩肉7公斤辣曬震撼比基尼照 渾圓屁股蛋超勾人

小薰自從甩肉7公斤後變得自信許多。（翻攝自IG）小薰自從甩肉7公斤後變得自信許多。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕36歲藝人「小薰」黃瀞怡自從成功甩肉7公斤後，變得大膽自信許多，近日更大放PO出激辣比基尼照，露出凹凸有致的好身材，一點都不輸一旁小她10歲的圈內好友、「AKB48 Team TP」前成員林亭莉，令粉絲全看呆。

小薰（右）、林亭莉（左）一同出遊，期間不忘曬出比基尼辣照。（翻攝自IG）小薰（右）、林亭莉（左）一同出遊，期間不忘曬出比基尼辣照。（翻攝自IG）

小薰近日與前女團成員「阿莉」林亭莉一同出遊，期間不忘曬出辣照，害羞的小薰拉著阿莉一起穿姊妹泳裝，雖然在發布之前內心仍有些糾結，「一直猶豫泳裝照可以發嗎？我真的對自己身材沒自信，尤其旁邊又是阿莉，年輕真好，羨慕她」，但後來在對方鼓勵下，終於鼓起勇氣發文。

小薰穿著一套深藍色比基尼，不管是側身還是背對鏡頭，都沒看到任何贅肉，身材線條超美。（翻攝自IG）小薰穿著一套深藍色比基尼，不管是側身還是背對鏡頭，都沒看到任何贅肉，身材線條超美。（翻攝自IG）

從照片中可見，小薰穿著一套深藍色比基尼，襯托出白皙膚色，不管是側身還是背對鏡頭，都沒看到任何贅肉與鬆弛，臀部線條更是流暢挺翹，能明顯看出是透過運動與飲控，健康瘦下來的體態。

貼文一發出立刻引大批粉絲留言大讚「好美啊」、「犯規了」、「竟然還會沒自信！根本美翻了」、「完全看不出你們兩人相差10歲」。

