「拓晞CP」婚禮級見面會！王君豪爸媽到場 成晞「皮皮挫」：怕嚇到長輩

王君豪（左）、成晞今（14日）出席台日合資BL劇《秘密關係Secret Lover》粉絲見面會。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕王君豪、成晞今（14日）出席台日合資BL劇《秘密關係Secret Lover》粉絲見面會，兩人獻唱6首歌，除了浪漫共舞，還重現劇中甜蜜經典場面又親又抱，加上延伸的紅毯舞台宛如婚禮現場，粉絲尖叫聲不斷。宣傳接近尾聲，兩人直呼：「會懷念彼此。」

「拓晞CP」重現劇中甜蜜經典場面。（記者王文麟攝）

見面會吸引上百位粉絲力挺，也有粉絲從日本、新加坡、越南遠道而來。成晞、王君豪穿著制服出場，彷彿回到劇中青澀校園時光，兩人牽手獻唱片頭曲《青春盛開》，浪漫氛圍加上不時電力滿滿的眼神交流，現場粉絲嗨翻。

請繼續往下閱讀...

王君豪（左）、成晞兩人父母都有到場支持。（記者王文麟攝）

王君豪透露，爸媽也到場支持，但因為沒看過劇，他打趣說：「等等可以拍一下他們的表情！」他稱爸媽到場不會緊張，反倒成晞聽聞後坦言有些緊張，因兩人在活動上有許多親密互動環節，不知道會不會嚇到對方的父母。成晞分享，自己曾和爸爸一起追劇，父子看親密戲也不覺得尷尬，「他還說『阿拓很壞，一直弄人家』，也問我那時候那麼瘦會不會吃不消，甚至好奇床戲怎麼拍，我們偏向聊作品。」

「拓晞CP」今合體共舞默契十足，成晞從背後擁抱王君豪，邊跳邊合唱超浪漫，他透露兩人練了5天，王君豪都會傳授表演經驗，「他教舞會變成另一種樣子，比較認真嚴肅，會告訴我剛剛哪邊有錯」，兩人關係和戲中相比，瞬間「攻受交換」。

近期王君豪（左）、成晞幾乎形影不離。（記者王文麟攝）

近期兩人幾乎形影不離，面對宣傳將告一段落，成晞感性說：「我會懷念他在的時候，氛圍都很好。」王君豪則笑回：「我會懷念他的腿，因為我採訪的時候都會摸他的腿。」逗得全場大笑。

其實兩人私下親密互動已成日常，成晞曾自曝「奶頭敏感」，彩排時王君豪就頻頻「出手」偷襲，讓他一直閃躲，他笑說：「因為我看成晞有點緊張，讓他不要緊張。」

其實王君豪（右）、成晞兩人私下親密互動已成日常。（記者王文麟攝）

《秘密關係》改編自日本漫畫家KOMEOKA SIG的人氣BL作品《怎麼可能高潮了就結束！》，目前共播出9集，從小一起長大的俊晞（王君豪飾）、阿拓（成晞飾）經歷分手到重新和好，兩人將向阿拓家人告白，甜蜜戀情能否被拓哥接納？精彩大結局令人期待。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法