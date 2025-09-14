晴時多雲

娛樂 最新消息

最有種頂流玩探險玩到地心 王一博39億夯作26日熱烈登台

最有種頂流玩探險玩到地心 王一博39億夯作26日熱烈登台王一博到地心探險，溶洞內天然形成的「翡翠之心」（右下圖）綠色湖泊與燈光科技結合，營造出科幻大片的氛圍。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕最有種的頂流男星王一博玩探險玩到地心了！王一博作為挪威知名戶外品牌全球代言人，12日在「亞洲最長的溶洞」中國貴州遵義雙河洞解鎖全球首場洞穴直播。王一博素顏出鏡，以鐘乳石群為天然T台酷帥走秀，讓粉絲一睹「別有洞天」的地心奇境。

王一博在「亞洲最長的溶洞」解鎖全球首場洞穴直播。（翻攝自微博）王一博在「亞洲最長的溶洞」解鎖全球首場洞穴直播。（翻攝自微博）

這場「地心探險」以溶洞岩壁為幕，開啟地心大秀，天然形成的「翡翠之心」湖泊與王一博的綠色應援色相呼應，洞穴頂部投射王一博巨型剪影，結合光影打造「獅子王式」的出場，震撼現場與線上觀眾。王一博身穿黃色衝鋒衣，在裂縫與暗河間輕快穿梭，鬈髮造型帥氣迷人，可愛笑容萌化人心，瞬間回到「王甜甜」時代，被誇讚是生圖之神。

王一博露出萌化人心的可愛笑容，粉絲嗨喊好像回到「王甜甜」時代。（翻攝自微博）王一博露出萌化人心的可愛笑容，粉絲嗨喊好像回到「王甜甜」時代。（翻攝自微博）

王一博還與洞穴專家互動，示範岩石滴酸實驗、三維雷射掃描器使用，專家更展示在雙河洞發現的大貓熊化石（距今至少10萬年）模型，他遞上模型要讓王一博觸摸，王一博以為模型是真品而後退半步，真實反應讓網友誇讚「可愛謹慎」。

最有種頂流玩探險玩到地心 王一博39億夯作26日熱烈登台王一博參加「地心探險」直播，化身最帥攝影師。（翻攝自IG）

這場直播以「地質科普×時尚科技×自然奇觀」打破傳統形式，全程僅約16分鐘，卻吸引超過520萬人在線觀看，創品牌活動紀錄，且為貴州文旅注入新活力和商機；而西藏、新疆、四川等地文旅部門隨後借勢向王一博喊話，網友笑說「全中國文旅都在等王一博打卡」。

繼「地心探險」活動後，王一博將參加9月19日和10月在上海舉辦的賽車，他與金馬影帝黃渤主演的街舞夯片《熱烈》則於9月26日在台灣上映。該片在中國熱賣票房超過39億台幣（9.33億人民幣），上個月在桃園電影節亮相，電影票秒殺還加場，被封為「票房秒殺王」，月底的正式上映讓粉絲熱烈的期待成真。

點圖放大body

