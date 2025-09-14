晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大咖天后台東被「叫對名字」反應曝光！封口晚上行蹤

〔記者張釔泠／台北報導〕聚集「全A咖小巨蛋卡司」的「嗨！出發吧來台東」演唱會，13日起在台東市國際地標登場，第一天由宇宙人打頭陣，緊接著金馬影后李心潔，金曲歌后楊乃文、戴佩妮接力登場，剛辦完高雄巨蛋演唱會的「八三夭」壓軸，呼應演唱會名稱「嗨！出發吧來台東」，戴佩妮說：「我們生活中有很多的坎，我們不只要2025出發，我們每一年都要出發。」

首先登場的「宇宙人」以輕快的《陪我玩》開場，緊接著《那你呢》要所有人跳起來，除了為歌迷帶來12月17日演唱會的好消息，宇宙人也透露新歌已經快完成；唱完最後一首歌《一起去跑步》，宇宙人就下台去逛夜市，去幫媽媽買釋迦。

李心潔以前常到台東玩。（台東縣政府提供）李心潔以前常到台東玩。（台東縣政府提供）

金馬影后李心潔以黑色西裝外套內搭紅色連身短裙，一上台就帶來大家最熟悉的《自由》，接著一連串《愛錯》、《謝謝你的愛》都是耳熟能詳的歌曲，她說：「以前住台灣的時候常來台東，有時候跟朋友跟家人，在大自然裡覺得無比的幸福。台東市是不是有個油菜花田很美？」也說最後一次造訪台東，是兩年前為《盛開》專輯來拍MV ，最後帶領全場大合唱《裙擺搖搖》，結束精彩演出。

楊乃文被觀眾告白。（台東縣政府提供）楊乃文被觀眾告白。（台東縣政府提供）

金曲歌后楊乃文以《思緒的盡頭》登場，《Monster》迅速進入全場KTV，一向酷酷的她，聽到台下有觀眾叫「乃文」，她在台上回應：「有人正確地叫了我的名字，是的，我是『乃文』，有什麼事情嗎？」、還虧觀眾：「那位上身沒穿衣服的，你剛在螢幕上很明顯喔！還有人大喊「我愛你」，楊乃文說：「你愛我，好。 我也⋯⋯Yes。」聊開了的她還問：「還有嗎？其實我還滿樂意回答問題的。」粉絲也逗她問：「晚上去哪裡？」她俏皮回答：「不告訴你，因為我怕會在那裡碰到你。」

戴佩妮自嘲從戴佩妮唱到戴阿姨。（台東縣政府提供）戴佩妮自嘲從戴佩妮唱到戴阿姨。（台東縣政府提供）

帶著《一個人的行李》，戴佩妮回到睽違16年的台東，她連唱多首歷年金曲《怎樣》、《野薔薇》，連主持人都說聽到起雞皮疙瘩，戴佩妮說：「唱歌24年，每次看到投向我的目光，我都還是會覺得，這一生有緣遇到你們真的是很感恩。所以剛剛唱到《愛過》『我不會原諒』的時候，謝謝你們在遞麥克風的時候有唱。」她開玩笑自嘲從戴佩妮唱到戴阿姨，覺得這是很難得的緣分。最後送給大家《野薔薇》，希望給大家在生活中帶來信念。

壓軸登場的八三夭將晚會推向最高潮，吉他手劉逼在talking時間問：「米苔目吃熱的冰的？」接著自問自答：「我是大人，我都要！」《想見你想見妳想見你》又是全場大合唱時間，鼓手阿電說：「很少有機會來台東演出，希望大家今天可以盡興。」最後在《致青春》歌聲中，超熱血的八三夭，演出結束後休息沒多久，果真衝一波去看日出了。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中