大咖天后台東被「叫對名字」反應曝光！封口晚上行蹤

〔記者張釔泠／台北報導〕聚集「全A咖小巨蛋卡司」的「嗨！出發吧來台東」演唱會，13日起在台東市國際地標登場，第一天由宇宙人打頭陣，緊接著金馬影后李心潔，金曲歌后楊乃文、戴佩妮接力登場，剛辦完高雄巨蛋演唱會的「八三夭」壓軸，呼應演唱會名稱「嗨！出發吧來台東」，戴佩妮說：「我們生活中有很多的坎，我們不只要2025出發，我們每一年都要出發。」

首先登場的「宇宙人」以輕快的《陪我玩》開場，緊接著《那你呢》要所有人跳起來，除了為歌迷帶來12月17日演唱會的好消息，宇宙人也透露新歌已經快完成；唱完最後一首歌《一起去跑步》，宇宙人就下台去逛夜市，去幫媽媽買釋迦。

李心潔以前常到台東玩。（台東縣政府提供）

金馬影后李心潔以黑色西裝外套內搭紅色連身短裙，一上台就帶來大家最熟悉的《自由》，接著一連串《愛錯》、《謝謝你的愛》都是耳熟能詳的歌曲，她說：「以前住台灣的時候常來台東，有時候跟朋友跟家人，在大自然裡覺得無比的幸福。台東市是不是有個油菜花田很美？」也說最後一次造訪台東，是兩年前為《盛開》專輯來拍MV ，最後帶領全場大合唱《裙擺搖搖》，結束精彩演出。

楊乃文被觀眾告白。（台東縣政府提供）

金曲歌后楊乃文以《思緒的盡頭》登場，《Monster》迅速進入全場KTV，一向酷酷的她，聽到台下有觀眾叫「乃文」，她在台上回應：「有人正確地叫了我的名字，是的，我是『乃文』，有什麼事情嗎？」、還虧觀眾：「那位上身沒穿衣服的，你剛在螢幕上很明顯喔！還有人大喊「我愛你」，楊乃文說：「你愛我，好。 我也⋯⋯Yes。」聊開了的她還問：「還有嗎？其實我還滿樂意回答問題的。」粉絲也逗她問：「晚上去哪裡？」她俏皮回答：「不告訴你，因為我怕會在那裡碰到你。」

戴佩妮自嘲從戴佩妮唱到戴阿姨。（台東縣政府提供）

帶著《一個人的行李》，戴佩妮回到睽違16年的台東，她連唱多首歷年金曲《怎樣》、《野薔薇》，連主持人都說聽到起雞皮疙瘩，戴佩妮說：「唱歌24年，每次看到投向我的目光，我都還是會覺得，這一生有緣遇到你們真的是很感恩。所以剛剛唱到《愛過》『我不會原諒』的時候，謝謝你們在遞麥克風的時候有唱。」她開玩笑自嘲從戴佩妮唱到戴阿姨，覺得這是很難得的緣分。最後送給大家《野薔薇》，希望給大家在生活中帶來信念。

壓軸登場的八三夭將晚會推向最高潮，吉他手劉逼在talking時間問：「米苔目吃熱的冰的？」接著自問自答：「我是大人，我都要！」《想見你想見妳想見你》又是全場大合唱時間，鼓手阿電說：「很少有機會來台東演出，希望大家今天可以盡興。」最後在《致青春》歌聲中，超熱血的八三夭，演出結束後休息沒多久，果真衝一波去看日出了。

