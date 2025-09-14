四叉貓遭雪坊切割終止合作 發長文自揭團購收入真相

網紅四叉貓因近期言論遭到知名品牌雪坊鮮果優格切割。（本報資料照）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「四叉貓」劉宇近日因爭議言論陷入輿論風暴，遭到合作品牌「雪坊鮮果優格」公開切割，宣布終止團購合作。消息曝光後引起廣大網友關注，對此，四叉貓昨（13）日發出長文吐露真實心聲。

四叉貓坦言自己根本不是什麼團購大富翁，三年下來實際進帳僅區區4至5萬元，甚至笑說真正賺到的其實是「廠商送的大量免費試吃品」。他在文中回憶，隨著網紅文化盛行，許多廠商看中流量，選擇用相對低廉的費用找網紅合作，甚至發展出折扣碼、專屬購物網頁等「團購模式」。對此，四叉貓表示自己完全不擅長談合作細節，長期都交由小幫手處理，最後還會將分潤再平分。

三年下來看似團購營收十萬，其實扣一扣自己實拿不多，「更像是在賺吃不完的試用品」。他自嘲，唯一會受害的其實是室友，「因為以後冰箱再也塞不滿各種試吃食品了」。針對廠商公開宣布未來不再合作，四叉貓態度出奇淡然，直言理解品牌有自己的考量，並不會因此心生怨懟。

四叉貓昨（13）日發長文吐露心聲。（翻攝自Threads）

此外，他還透露，這幾天看著網路上支持與批評交鋒不斷，其實很想衝出來大喊：「不要再為他吵架了，大家冷靜一點！」。儘管失去合作，他仍在文末感謝粉絲一路以來的支持，強調自己有默默閱讀大家的留言與聲援，語氣帶點幽默卻也流露無奈。

