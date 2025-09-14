晴時多雲

娛樂 最新消息

台「零負評正妹YTR」消失1年終於回歸！老粉超感動：歡迎回來

零負評YouTuber「Kelly Yang」從去年9月就沒再更新YT頻道，令不少粉絲直呼想念。（翻攝自IG）零負評YouTuber「Kelly Yang」從去年9月就沒再更新YT頻道，令不少粉絲直呼想念。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕77萬YouTuber「Kelly Yang」以美妝及生活影片走紅，自然不做作的親民形象深受不少粉絲喜愛，因此擁有「零負評正妹YTR」的封號。不過她從去年9月就沒再更新YT頻道，雖IG偶有發文，但都與家庭、正職工作有關，似乎很難抽空拍片，令不少老粉直呼可惜。怎料，今（14）日Kelly竟無預警上架新片，不到2小時便直衝2.8萬次觀看，人氣依舊相當驚人。

時隔一年Kelly終於上新片，不到2小時便直衝2.8萬次觀看，人氣相當驚人。（翻攝自YT）時隔一年Kelly終於上新片，不到2小時便直衝2.8萬次觀看，人氣相當驚人。（翻攝自YT）

Kelly於14日中午12點在YT頻道上架一部新影片，還幽默以「出現了！你身邊那個生完小孩就消失的朋友」命名，長達30分鐘的影片中記錄這一年中她每天的生活，正職工作、顧小孩、煮飯等等，雖然生活變得較單調，但她總能在忙碌之餘享受生活。

事實上，Kelly曾發文透露，工作與家庭兩頭燒的生活讓她一直無法抽空拍片、剪片，但仍有不少影片正在規劃中，希望粉絲能諒解，如今她真的兌現了與粉絲的承諾，引不少死忠粉絲湧入留言：「Kelly回歸就跟蔡依林發新專輯一樣讓人感動」、「只要kelly健健康康一切都好，偶爾更新現況我們就很開心了」、「K粒竟然回來了！好想你嗚嗚嗚」、「歡迎回來」。

