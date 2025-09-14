晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「外星寶寶」造型變哭功秘訣 謝瓊煖全場演技封神

〔記者李紹綾／台北報導〕謝瓊煖在民視八點檔《好運來》因頭部受傷纏著繃帶，她透露，這身造型反而讓她在拍攝哭戲時，更能醞釀情緒。

謝瓊煖分享被王瞳、黃文星嚇暈的過程。（民視提供）謝瓊煖分享被王瞳、黃文星嚇暈的過程。（民視提供）

謝瓊煖（右）在《好運來》說服孫子曾子益（左）投案。（民視提供）謝瓊煖（右）在《好運來》說服孫子曾子益（左）投案。（民視提供）

謝瓊煖在劇中飾演曾子益的奶奶，因被孫子挾持摔傷撞到頭而昏迷，醒來後在病房中與孫子上演感人肺腑的對手戲。謝瓊煖分享，這場戲的「哭功秘訣」正是頭上那厚重的繃帶，「當下並沒有想太多複雜的事情，只覺得頭好重、好累喔，眼淚就自然而然地流了出來」，她還幽默說，雖然這個造型讓她被現場人員笑稱像「外星寶寶」，卻意外幫助她更快進入角色狀態，神級功力讓全場驚嘆不已。曾子益也狂讚：「瓊煖姐真的超厲害，就算導演喊卡或中斷，她也能夠迅速重新醞釀情緒，這種功力真的不是蓋的。」

曾子益（左）在《好運來》與飾演阿嬤的謝瓊煖（右）於病房吐心事。（民視提供）曾子益（左）在《好運來》與飾演阿嬤的謝瓊煖（右）於病房吐心事。（民視提供）

顏曉筠（右）知道需要有人擋景片，沒想到跟著一起出力。（民視提供）顏曉筠（右）知道需要有人擋景片，沒想到跟著一起出力。（民視提供）

除了謝瓊煖的「神級演技」，曾子益在劇中的「瘋魔」戲碼也讓觀眾心驚膽跳。他透露，拍攝情緒最激烈的片段時，多虧顏曉筠在一旁幫忙抵住門，讓他能更全心投入「瘋狂」狀態，特別表達感謝，大讚：「曉筠有情有義！」

不過，謝瓊煖也爆料，在與曾子益拍攝「頭靠頭」的感人戲碼時，對方心裡其實閃過一個很「出戲」的念頭：「我會不會壓到阿嬤的傷口？」這個小插曲也讓大家看到演員最可愛、最真實的一面。

謝瓊煖看到衣櫥在晃動，打開立刻被王瞳跟黃文星嚇暈。（民視提供）謝瓊煖看到衣櫥在晃動，打開立刻被王瞳跟黃文星嚇暈。（民視提供）

此外，YT節目《娛樂超skr》主持人小鹿、阿甘突襲《好運來》攝影棚時，還意外捕捉到王瞳和黃文星躲進衣櫃準備嚇謝瓊煖。她當時疑惑地說：「怎麼衣櫃一直在震動？」一打開才發現有人在裡面，嚇得直呼：「心臟病要發了！」逗得現場一陣驚呼，瞬間化解了緊繃氣氛。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中