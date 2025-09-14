「外星寶寶」造型變哭功秘訣 謝瓊煖全場演技封神

〔記者李紹綾／台北報導〕謝瓊煖在民視八點檔《好運來》因頭部受傷纏著繃帶，她透露，這身造型反而讓她在拍攝哭戲時，更能醞釀情緒。

謝瓊煖分享被王瞳、黃文星嚇暈的過程。（民視提供）

謝瓊煖（右）在《好運來》說服孫子曾子益（左）投案。（民視提供）

謝瓊煖在劇中飾演曾子益的奶奶，因被孫子挾持摔傷撞到頭而昏迷，醒來後在病房中與孫子上演感人肺腑的對手戲。謝瓊煖分享，這場戲的「哭功秘訣」正是頭上那厚重的繃帶，「當下並沒有想太多複雜的事情，只覺得頭好重、好累喔，眼淚就自然而然地流了出來」，她還幽默說，雖然這個造型讓她被現場人員笑稱像「外星寶寶」，卻意外幫助她更快進入角色狀態，神級功力讓全場驚嘆不已。曾子益也狂讚：「瓊煖姐真的超厲害，就算導演喊卡或中斷，她也能夠迅速重新醞釀情緒，這種功力真的不是蓋的。」

曾子益（左）在《好運來》與飾演阿嬤的謝瓊煖（右）於病房吐心事。（民視提供）

顏曉筠（右）知道需要有人擋景片，沒想到跟著一起出力。（民視提供）

除了謝瓊煖的「神級演技」，曾子益在劇中的「瘋魔」戲碼也讓觀眾心驚膽跳。他透露，拍攝情緒最激烈的片段時，多虧顏曉筠在一旁幫忙抵住門，讓他能更全心投入「瘋狂」狀態，特別表達感謝，大讚：「曉筠有情有義！」

不過，謝瓊煖也爆料，在與曾子益拍攝「頭靠頭」的感人戲碼時，對方心裡其實閃過一個很「出戲」的念頭：「我會不會壓到阿嬤的傷口？」這個小插曲也讓大家看到演員最可愛、最真實的一面。

謝瓊煖看到衣櫥在晃動，打開立刻被王瞳跟黃文星嚇暈。（民視提供）

此外，YT節目《娛樂超skr》主持人小鹿、阿甘突襲《好運來》攝影棚時，還意外捕捉到王瞳和黃文星躲進衣櫃準備嚇謝瓊煖。她當時疑惑地說：「怎麼衣櫃一直在震動？」一打開才發現有人在裡面，嚇得直呼：「心臟病要發了！」逗得現場一陣驚呼，瞬間化解了緊繃氣氛。

