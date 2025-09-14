晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳慷仁在中國不演了 爽登報紙被封「頂流」引網議

吳慷仁到中國成都品嘗了麻辣火鍋。（翻攝自FB）吳慷仁到中國成都品嘗了麻辣火鍋。（翻攝自FB）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕吳慷仁近日赴成都參加第二屆金熊貓獎，不僅代表電影《富都青年》上台代領獎項，還抽空以旅人身分盡情探索當地。麻辣火鍋、夜遊錦江、相親角觀光，他一一體驗，行程滿檔卻心情大好。他直言：「這4天留下滿滿回憶，成都後會有期！」展現對這座城市的喜愛。

最令他意外的是，行程途中竟「登上報紙」被稱作「頂流」。報導標題寫著「頂流偶像低調現身安順廊橋」，照片還大大刊登，讓吳慷仁看了忍不住笑翻，親自在社群曬照分享未料，卻引起部分台灣網友的不滿「看來去中國之後演都不演了」「要不要乾脆在當地定居」

吳慷仁被中國媒體封為「頂流偶像」開心曬照分享。（翻攝自FB）吳慷仁被中國媒體封為「頂流偶像」開心曬照分享。（翻攝自FB）

吳慷仁走訪了立巢航空博物館，與《一把青》中駕駛過的513編號戰機合照。（翻攝自FB）吳慷仁走訪了立巢航空博物館，與《一把青》中駕駛過的513編號戰機合照。（翻攝自FB）

此外除了觀光行程，他也特別走訪立巢航空博物館，與《一把青》中駕駛過的513編號戰機重逢。這部代表作讓他奠定實力派演員地位，如今再見「戲裡的老夥伴」，吳慷仁興奮直呼「真的是我的513！」戲迷看到也跟著感動，紛紛留言回應「根本是命中註定的重逢」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中