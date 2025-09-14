吳慷仁在中國不演了 爽登報紙被封「頂流」引網議

吳慷仁到中國成都品嘗了麻辣火鍋。（翻攝自FB）

〔娛樂頻道／綜合報導〕吳慷仁近日赴成都參加第二屆金熊貓獎，不僅代表電影《富都青年》上台代領獎項，還抽空以旅人身分盡情探索當地。麻辣火鍋、夜遊錦江、相親角觀光，他一一體驗，行程滿檔卻心情大好。他直言：「這4天留下滿滿回憶，成都後會有期！」展現對這座城市的喜愛。

最令他意外的是，行程途中竟「登上報紙」被稱作「頂流」。報導標題寫著「頂流偶像低調現身安順廊橋」，照片還大大刊登，讓吳慷仁看了忍不住笑翻，親自在社群曬照分享。未料，卻引起部分台灣網友的不滿，「看來去中國之後演都不演了」、「要不要乾脆在當地定居」。

吳慷仁被中國媒體封為「頂流偶像」開心曬照分享。（翻攝自FB）

吳慷仁走訪了立巢航空博物館，與《一把青》中駕駛過的513編號戰機合照。（翻攝自FB）

此外，除了觀光行程，他也特別走訪立巢航空博物館，與《一把青》中駕駛過的513編號戰機重逢。這部代表作讓他奠定實力派演員地位，如今再見「戲裡的老夥伴」，吳慷仁興奮直呼「真的是我的513！」戲迷看到也跟著感動，紛紛留言回應「根本是命中註定的重逢」。

