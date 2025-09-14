中島健人花車繞場大巨蛋！助陣樂天桃猿破3萬人：這是我的一大步

中島健人昨天在大巨蛋，還搭乘花車繞場。（樂天桃猿提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本人氣偶像中島健人今天（14日）晚間6點將在新莊Zepp New Taipei舉行海外首場演唱會，昨天晚上他登上大巨蛋演出，助陣中職樂天桃猿首次主場破3萬觀眾，聽聞連不認識他的球迷都好評不斷，中島健人今天早上9點受訪，讓他非常感謝，希望有一天也能靠自己站上大巨蛋演出。

中島健人昨天在大巨蛋表演，連球迷都被他迷倒。（樂天桃猿提供）

中島健人今天上午受訪，不諱言在昨天上場前非常緊張且壓力很大，上台前仍完全沒辦法放鬆，「平常有粉絲當我的後盾，完全沒問題，第一次站上國際舞台，在大巨蛋有準備中文，不確定有沒有好好傳達給大家。」

中島健人與「猿氣」的互動相當可愛。（樂天桃猿提供）

今天聽聞他昨晚在大巨蛋的表演佳評如潮，且樂天桃猿主場首次破3萬觀眾進場紀錄，中島健人坦言他不知道網路上的評價，覺得昨天的表演是個很棒的經驗，「本來我是想將滿滿的元氣帶給粉絲，結果我在現場感受到粉絲的力量，非常驚人。」

中島健人穿上西裝帥氣十足。（大鴻藝術提供）

他昨天將STARO星達拓（傑尼斯）的風格帶到球場上，還準備了花車繞場，十分吸睛。中島健人解釋：「這是我們演出團隊主導的內容，球團告訴我們可以做這件事情，覺得很棒可以來嘗試。」他也提到，最後一次在巨蛋演出是在2023年的Sexy Zone東京巨蛋演出上，「暌違2年再次站上巨蛋，搭著花車繞球場，讓我回想起當時站上東京巨蛋，覺得『我必須要再次站上舞台』。」他直言，昨天對他站上國際舞台是很大的一步，覺得未來有無限可能。

中島健人認為昨天在大巨蛋的演出，是他前進國際舞台的一大步。（大鴻藝術提供）

昨天同場演出的還有韓星ZICO，中島健人興奮拿出手機向記者秀出兩人合照，直呼「很神奇！我非常尊敬他，他的《SPOT!》我都很喜歡，休息室剛好就在隔壁，一開始想說用英文溝通，後來他用日文回應，我感受到他非常溫柔的一面，覺得自己也要好好學韓文。」中島健人還還原當時相遇的場景，因為身邊包圍很多工作人員、保全，「我在這個狀況下要喊他，他回頭停下來跟我聊天，因為後台的構造是往上爬的小樓梯，他回頭過來聽我講話，好像灰姑娘，我捧著玻璃鞋找他。」被問到會不會希望與ZICO合作，中島健人帥氣的吹了口哨，用英文回答「I WISH」。

