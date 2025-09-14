晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

中島健人花車繞場大巨蛋！助陣樂天桃猿破3萬人：這是我的一大步

中島健人昨天在大巨蛋，還搭乘花車繞場。（樂天桃猿提供）中島健人昨天在大巨蛋，還搭乘花車繞場。（樂天桃猿提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本人氣偶像中島健人今天（14日）晚間6點將在新莊Zepp New Taipei舉行海外首場演唱會，昨天晚上他登上大巨蛋演出，助陣中職樂天桃猿首次主場破3萬觀眾，聽聞連不認識他的球迷都好評不斷，中島健人今天早上9點受訪，讓他非常感謝，希望有一天也能靠自己站上大巨蛋演出。

中島健人昨天在大巨蛋表演，連球迷都被他迷倒。（樂天桃猿提供）中島健人昨天在大巨蛋表演，連球迷都被他迷倒。（樂天桃猿提供）

中島健人今天上午受訪，不諱言在昨天上場前非常緊張且壓力很大，上台前仍完全沒辦法放鬆，「平常有粉絲當我的後盾，完全沒問題，第一次站上國際舞台，在大巨蛋有準備中文，不確定有沒有好好傳達給大家。」

中島健人與「猿氣」的互動相當可愛。（樂天桃猿提供）中島健人與「猿氣」的互動相當可愛。（樂天桃猿提供）

今天聽聞他昨晚在大巨蛋的表演佳評如潮，且樂天桃猿主場首次破3萬觀眾進場紀錄，中島健人坦言他不知道網路上的評價，覺得昨天的表演是個很棒的經驗，「本來我是想將滿滿的元氣帶給粉絲，結果我在現場感受到粉絲的力量，非常驚人。」

中島健人穿上西裝帥氣十足。（大鴻藝術提供）中島健人穿上西裝帥氣十足。（大鴻藝術提供）

他昨天將STARO星達拓（傑尼斯）的風格帶到球場上，還準備了花車繞場，十分吸睛。中島健人解釋：「這是我們演出團隊主導的內容，球團告訴我們可以做這件事情，覺得很棒可以來嘗試。」他也提到，最後一次在巨蛋演出是在2023年的Sexy Zone東京巨蛋演出上，「暌違2年再次站上巨蛋，搭著花車繞球場，讓我回想起當時站上東京巨蛋，覺得『我必須要再次站上舞台』。」他直言，昨天對他站上國際舞台是很大的一步，覺得未來有無限可能。

中島健人認為昨天在大巨蛋的演出，是他前進國際舞台的一大步。（大鴻藝術提供）中島健人認為昨天在大巨蛋的演出，是他前進國際舞台的一大步。（大鴻藝術提供）

昨天同場演出的還有韓星ZICO，中島健人興奮拿出手機向記者秀出兩人合照，直呼「很神奇！我非常尊敬他，他的《SPOT!》我都很喜歡，休息室剛好就在隔壁，一開始想說用英文溝通，後來他用日文回應，我感受到他非常溫柔的一面，覺得自己也要好好學韓文。」中島健人還還原當時相遇的場景，因為身邊包圍很多工作人員、保全，「我在這個狀況下要喊他，他回頭停下來跟我聊天，因為後台的構造是往上爬的小樓梯，他回頭過來聽我講話，好像灰姑娘，我捧著玻璃鞋找他。」被問到會不會希望與ZICO合作，中島健人帥氣的吹了口哨，用英文回答「I WISH」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中