娛樂 最新消息

中島健人嗨收青眼白龍台灣版！獲贈4000元遊戲王鑽卡當護身符

鬼月來台灣，中島健人稱自己沒有靈異體質，因此不怕看恐怖片。（大鴻藝術提供）鬼月來台灣，中島健人稱自己沒有靈異體質，因此不怕看恐怖片。（大鴻藝術提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本人氣偶像中島健人在今天（14日）在新莊Zepp New Taipei舉辦個人演唱會 「KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI “N / bias” 凱」，這是他時隔一年再度來台演出，還特別把放在手機後面的「青眼白龍遊戲王卡」換成英文版，沒想到有記者特別割愛，送上繁體中文的正版「青眼白龍」以及在網路上被炒到4000元的「真紅眼黑龍」鑽卡，讓中島健人興奮不已。

中島健人在今年3月曾來台錄製節目，當時他前往北藝大參訪，大讚學生自助餐很好吃，「我因為很喜歡台灣的料理，結果吃太多，導致後來的外景都很想睡覺。上次我吃了3盤大型炒飯，也喜歡松露小籠包、蟹黃小籠包，還想再品嘗更多好吃的小籠包。」

上次來台與電影導演陳玉勳展開對話，還在北藝大的戲劇工作坊一起上課，由於學生們的演技都非常棒，讓中島健人受到很大的刺激和影響。他跟導演藤井道人是好朋友，藤井道人的《青春18×2 通往有你的旅程》他也看過，「希望有機會能夠演出台日的愛情故事，為此要好好精進自己的中文能力，與其說是這是個課題，不如說這是我非常重視的部份，要在全世界活躍的話，我要好好學習語言，不只是日文台詞，也能說好當地台詞。」

中島健人昨天現身松山機場，包包上的青眼白龍大耳狗相當顯眼，其實連鞋子都是《遊戲王》聯名款。（記者王文麟攝）中島健人昨天現身松山機場，包包上的青眼白龍大耳狗相當顯眼，其實連鞋子都是《遊戲王》聯名款。（記者王文麟攝）

昨天他的機場時尚引來粉絲注意，尤其是他包包上的「青眼白龍大耳狗」，中島健人表示：「我知道大家喜歡LABUBU，是個流行，但我想跟大家不一樣，『三麗鷗大耳狗』就像我的護身符掛在身上。」他提到鞋子也是《遊戲王》的限定款，「其實我本來不想穿的，但這是我第一次站上國際舞台，所以作為紀念穿出來，除非有更多特殊意義，不然我不會再穿了。」

兩位記者分別為中島健人送上青眼白龍繁體中文版以及真紅眼黑龍25週年紀念鑽卡。（李小姐提供、記者廖俐惠攝）兩位記者分別為中島健人送上青眼白龍繁體中文版以及真紅眼黑龍25週年紀念鑽卡。（李小姐提供、記者廖俐惠攝）

說到青眼白龍話題，他拿出手機，展示背後的青眼白龍卡，透露因為要來台灣，特別把這張遊戲王卡改成英文版，同樣也把它當作護身符。現場記者也為中島健人送上禮物，女記者送的是「青眼白龍繁體中文正版」，男記者則是割愛，送出在網路上被炒到4000元的「真紅眼黑龍日文版25週年鑽卡」，讓中島健人十分驚訝，「ㄟ！好厲害，謝謝，台灣版欸！哇是25週年（真紅眼黑龍）非常稀有。」他更當場把青眼白龍放在手機背面，邊裝邊直呼「好興奮」，「這是我第一次收到台灣的遊戲王卡，這兩張會守護台北公演！」

前兩次來台，中島健人都到龍山寺祈福，今年3月更抽到「上上籤」，他相信能在台北開演唱會是神明保佑。今天他受訪坦言第一次聽到「還願」這件事情，笑說：「我把明天的工作計畫取消去龍山寺，不過下一步先去小巨蛋，因為那是我的夢想。」

中島健人一大早受訪，狀況依舊相當好，不愧是敬業的偶像。（大鴻藝術提供）中島健人一大早受訪，狀況依舊相當好，不愧是敬業的偶像。（大鴻藝術提供）

身為星達拓STARTO旗下首位來台開唱的SOLO歌手，中島健人表示以台北作為第一步很開心且非常重要，「去年《客廳裡的松永先生》來台辦見面會，那時候第一次接觸到台灣粉絲，他們很嗨給我很熱情的反應，辦見面會剛好我迎來了新的一條路，是我轉換為個人身分的時候，那次見面會給我很大的鼓勵，報著想要感謝的心情，這次來到台北開演唱會，名稱『凱』是凱旋的意思，有感謝台灣粉絲的感覺。」

最後他以全中文表示：「大家好，我是中島健人，這是我第3次來台灣，去年《客廳裡的松永先生》粉絲見面會那時候，我曾經承諾一定要在這裡開演唱會，所以這次能夠來，我感到非常開心，讓我們一起度過最棒的時光，我終於帶著滿滿的愛來到你們身邊。」

