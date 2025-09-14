應曉薇生日自豪成全民岳母 驕傲女兒們不好追

應曉薇一早藉著61歲生日曝光女兒美照。（翻攝自應曉薇臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕曾以「花系列」電視劇走紅演藝圈、台北市議員應曉薇今（14）日歡度61歲生日，上午在臉書公開溫馨長文，分享一對女兒近況，自豪成「全民岳母」並向支持者表達感謝。

發文中，應曉薇透露長女應佳妤近日代她出席妹妹畢業典禮，看到妹妹走上舞台領取畢業證書時，應佳妤淚如雨下、感動不已，目前已在返台路上。

請繼續往下閱讀...

應曉薇曾以「花系列」電視劇走紅演藝圈。（翻攝自應曉薇臉書）

應曉薇不捨說，2女兒在艱難日子裡總是默默承受壓力，「把眼淚往肚子裡吞，又不肯讓媽咪知道；這些日子怎麼熬過來的，只有我們自己知道」，表示身為母親的她看在眼裡、疼在心裡。

次女兒應佳伶在近日完成學業，應曉薇透露2姐妹疫情期間分別提出「線上醫療視訊確診」與「學校線上教學」建議，成功促成相關措施落實，展現積極創新的想法與社會責任，並幽默表示，聽說她成了「全民岳母」，所以報告女婿們：「她們超級有自己的想法跟個性，不好追，你們自己看著辦吧！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法