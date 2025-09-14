舞陽辣妻身分遭起底！ 25萬粉見證：辣照、愛情藏不住

38歲台巴混血男星「舞陽」田舞陽今（14）日宣布與女友Peggy（右）結婚。（翻攝自FB/IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台巴混血男星「舞陽」田舞陽今（14）日無預警宣布婚訊，辣妻Peggy的身分首度全面曝光。據了解，她與舞陽交往多年，從認識幾個月後就展開同居生活，如今兩人終於走到婚姻的下一步。Peggy稍早也親自在社群轉貼婚紗照，害羞告白「藏不住了」，字裡行間盡是幸福氛圍。

Peggy轉發舞陽的IG限時動態，並甜喊：「藏不住了」。（翻攝自IG）

消息一出，粉絲立刻湧入留言送上祝福，直誇「郎才女貌」、「婚紗照美翻了」。對外界而言，舞陽一向對感情低調，這次不僅公開浪漫婚紗照，更讓女方正式走進鎂光燈，成為娛樂圈與網路同樣關注的焦點。

舞陽辣妻Peggy擁有絕妙好身材，在IG上也是累積25萬追蹤數的網紅。（翻攝自IG）

此外，Peggy憑藉火辣身材與時尚感吸引超過25萬人追蹤，如今更因「升格星嫂」的身份引發討論。她除了是網路人氣網紅，平時也投入醫美相關產業，形象兼具美貌與專業，粉絲遍布各地，社群上滿滿的辣照早已讓她成為許多人心中的夢幻女神。

