晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

舞陽辣妻身分遭起底！ 25萬粉見證：辣照、愛情藏不住

38歲台巴混血男星「舞陽」田舞陽今（14）日宣布與女友Peggy（右）結婚。（翻攝自FB/IG）38歲台巴混血男星「舞陽」田舞陽今（14）日宣布與女友Peggy（右）結婚。（翻攝自FB/IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台巴混血男星「舞陽」田舞陽今（14）日無預警宣布婚訊，辣妻Peggy的身分首度全面曝光。據了解她與舞陽交往多年，從認識幾個月後就展開同居生活，如今兩人終於走到婚姻的下一步。Peggy稍早也親自在社群轉貼婚紗照，害羞告白「藏不住了」，字裡行間盡是幸福氛圍。

Peggy轉發舞陽的IG限時動態，並甜喊：「藏不住了」。（翻攝自IG）Peggy轉發舞陽的IG限時動態，並甜喊：「藏不住了」。（翻攝自IG）

消息一出，粉絲立刻湧入留言送上祝福，直誇「郎才女貌」、「婚紗照美翻了」。對外界而言，舞陽一向對感情低調，這次不僅公開浪漫婚紗照，更讓女方正式走進鎂光燈，成為娛樂圈與網路同樣關注的焦點。

舞陽辣妻Peggy擁有絕妙好身材，在IG上也是累積25萬追蹤數的網紅。（翻攝自IG）舞陽辣妻Peggy擁有絕妙好身材，在IG上也是累積25萬追蹤數的網紅。（翻攝自IG）

此外Peggy憑藉火辣身材與時尚感吸引超過25萬人追蹤，如今更因「升格星嫂」的身份引發討論。她除了是網路人氣網紅，平時也投入醫美相關產業，形象兼具美貌與專業，粉絲遍布各地，社群上滿滿的辣照早已讓她成為許多人心中的夢幻女神。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中