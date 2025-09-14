大S前婆婆開直播想秀自家餐廳整潔 反遭抓包「3超噁行為」

大S前婆婆張蘭與汪小菲共同經營的餐飲品牌再度爆出食安問題。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期中國一間知名連鎖餐廳被爆料使用預製菜（調理包），意外引發外界對食安的重視。大S前婆婆、美食企業家張蘭不忘蹭上熱度，近日特地開直播秀出「麻六記」餐廳的整潔環境與料理過程，似乎是想強調自家餐廳絕不使用預製菜，怎料她在直播中的「3行為」反而被抓包犯法，引發外界議論。

張蘭未持有健康證就進廚房、沒有洗手就切菜、戴的口罩不符合餐飲規範，已涉違反食安法。（翻攝自微博）

據中媒報導，張蘭於12日進到與兒子汪小菲共同經營的品牌，「麻六記」餐廳的廚房，想透過直播強調餐廳沒有預製菜，絕對真材實料，怎料竟因直播中的「3行為」，反而讓餐廳陷入食安危機。從張蘭直播畫面可見，她先是未持有健康證（體檢合格證明書）就進入廚房，再來又在切菜時被抓包沒有先洗手，連臉上戴著防花粉口罩也不符合餐飲規範，已涉嫌違反中國《食品安全法》第45條，最高可罰5萬人民幣（大約新台幣21.2萬元）。

事實上，「麻六記」才剛在7月爆出酸辣粉發霉事件，沒想到張蘭並未因此重視食安問題，甚至又開直播挖洞給自己跳，慘遭網友痛批「衛生不好比預製菜還可怕」、「成事不足，敗事有餘」、「沒證明什麼結果還翻車」。

