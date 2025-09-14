晴時多雲

12強棒球電影片名《絕勝》出爐！找「角頭」破億導演年內開拍

〔記者廖俐惠／台北報導〕依據2024年世界棒球12強賽中華隊勇奪世界冠軍的真實事件啟發而創作的電影，片名今天（14日）正式出爐，為《絕勝》（Team Fantastic），預計今年第四季開拍，2026年暑假上映，電影歌曲徵選活動將自9月15日起開跑，總獎金高達30萬元，歡迎熱愛音樂的創作者們踴躍參與。

電影《絕勝》依據2024年世界棒球十二強賽中華隊勇奪世界冠軍的啟發而創作，由《角頭—大橋頭》、《進行曲》導演姜瑞智（左）與《寒蟬效應》金馬獎提名導演王維明共同執導。（威龍文創、瀚草文創提供）電影《絕勝》依據2024年世界棒球十二強賽中華隊勇奪世界冠軍的啟發而創作，由《角頭—大橋頭》、《進行曲》導演姜瑞智（左）與《寒蟬效應》金馬獎提名導演王維明共同執導。（威龍文創、瀚草文創提供）

電影《絕勝》將由《角頭—大橋頭》、《進行曲》導演姜瑞智與《寒蟬效應》、《大約在冬季》金馬提名導演王維明共同執導，《誰是被害者》、《模仿犯》製作人曾瀚賢，《關於我和鬼變成家人的那件事》、《志氣》監製吳明憲，及威剛文創娛樂總顧問陳婉若共同擔任監製，並找來多位業界頂尖影視幕後好手參與拍攝，強強聯手即將點燃影迷熱血。

有別於紀錄片《冠軍之路》忠實呈現球員與教練團的心路歷程，電影《絕勝》講述「2024世界棒球12強賽」中華隊籌組成軍的過程，電影創作描述由總教練曾豪駒從一開始不被看好、困難重重的組隊過程中，如何帶領球隊，運用情蒐分析與戰術佈局，以開心打球的哲學，逆勢突圍，一步步邁向勝利，締造台灣棒球史上第一次的世界奪冠傳奇。為了讓電影更能貼近真實情境，編劇團隊拜訪中華職業棒球大聯盟，並與球員、球評與教練們進行深入訪談與田野調查，成為劇本創作的重要依據，讓電影能在事實的基礎上，輔以戲劇手法的情節推進，觀眾得以透過大銀幕再次感受這次世界奪冠所帶來奮戰精神與熱血沸騰的感動。

《絕勝》電影歌曲徵選活動自9月15日起開跑至11月15日止，活動辦法請詳見官方粉絲專頁及活動官網。（威龍文創、瀚草文創提供）《絕勝》電影歌曲徵選活動自9月15日起開跑至11月15日止，活動辦法請詳見官方粉絲專頁及活動官網。（威龍文創、瀚草文創提供）

電影《絕勝》片名發想源自中華隊從「絕境」走到「絕倫」的英雄旅程。球隊從一開始面對社會各界的集體心魔，充滿對失敗的恐懼與世代斷裂的不信任，遊走在希望看似斷絕的谷底，歷經情緒起伏、價值矛盾與人性碰撞，最終迎來的逆轉勝利是那一場場精彩絕倫的比賽總和。

電影出品人、威剛科技董事長陳立白表示：「中華隊在12強奪冠時，激起全民一股團結的力量。為了將這份正面、熱血的能量延續，由威剛邀請企業各界投資人共同出資，並與瀚草文創共同製作，透過電影《絕勝》演繹這段邁向榮耀的歷程，希望能為影壇留下感動人心、啟發世代的精彩作品。」監製曾瀚賢分享：「《絕勝》在劇本創作階段時獲得眾多夥伴的幫忙，特別感謝中華職棒大聯盟蔡其昌會長的鼎力相助，引薦各球團的支持，讓編劇團隊有機會深入採訪參賽的教練、球員與後勤人員，透過第一手交流與詳實的紀錄，讓我們的編劇團隊得以在不到半年的時間內完成內容扎實、熱血動人的電影劇本。」

在電影開拍前，製作團隊與環球音樂共同合作，舉辦「《絕勝》電影歌曲徵選活動」，徵求符合電影熱血精神、激勵人心、傳唱世代的電影主題曲、插曲與應援曲，公開邀請全球創作者投件參與，獲選作品除可獲得獎金，並將使用在電影中，評審團特別邀請到華語樂壇金獎製作人陳君豪、金曲獎與金音獎評審湯昇榮、金曲歌手ABAO阿爆、StreetVoice音樂頻道總監小樹、Freshmusic聯合創辦人陳玉能、Hit FM Rock DJ ciacia何欣穗。「《絕勝》電影歌曲徵選活動」活動時間將自9月15日起開跑至11月15日，活動辦法請詳見官方粉絲專頁（https://grxstd.com/sc01uAVZz ）及活動官網。

