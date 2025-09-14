晴時多雲

娛樂 最新消息

禹洙漢辣跳ZICO神曲全場暴動 偶像現身她秒當機

〔記者傅茗渝／台北報導〕樂天桃猿於9月12日至14日在台北大巨蛋舉辦「SINGDOME音樂電台」主題日，將音樂與棒球結合打造娛樂盛會。13日邀來韓國嘻哈天王ZICO、日本男星中島健人與台灣歌手Marz23輪番上陣，吸引超過3萬名觀眾進場。樂天女孩開場便挑戰ZICO爆紅曲《Any Song》熱舞，全場氣氛瞬間被炒到最高點。

禹洙漢大巨蛋火辣熱舞，偶像ZICO在眼前讓她秒當機。（樂天桃猿提供）禹洙漢大巨蛋火辣熱舞，偶像ZICO在眼前讓她秒當機。（樂天桃猿提供）

「樂天三本柱」之一的禹洙漢透露，演出前意外近距離看到偶像ZICO（本名禹智皓），緊張到差點失去集中力，但能跳自己平時就喜歡的韓國歌曲覺得很榮幸。她笑說，小學時Block B在韓國家喻戶曉，勾起滿滿回憶；加上自己與ZICO同姓「禹」，「在韓國只有一個姓『禹』的家族，覺得好像有種特別的緣分，能親眼看到ZICO真的很神奇。」

當晚比賽樂天桃猿第三局火力全開一口氣攻下8分，終場以8:0完封對手。粉絲捕捉到禹洙漢在場邊開心扭腰、跳躍的模樣，完全融入球場熱情，她還分享自己「怕冷體質」，收到粉絲送上的暖暖包直呼感動，「一局能拿下8分真的很少見，雖然攻擊時間拉長有點累，但那是確定勝利的8分，所以覺得既神奇又開心！」

禹洙漢大巨蛋火辣熱舞。（樂天桃猿提供）禹洙漢大巨蛋火辣熱舞。（樂天桃猿提供）

「SINGDOME音樂電台」壓軸9月14日邀來高爾宣與韓國女團MAMAMOO成員華莎（Hwasa）帶來震撼演出，「三本柱」也將難得合體。禹洙漢透露，三人曾有合作經驗，這次排練比想像中順利，一點都不緊張。

隨著下半球季進入尾聲，禹洙漢呼籲球迷：「希望大家把這次演出當成本賽季最後一次『三本柱』合體，一起盡情享受我們的舞台！」

