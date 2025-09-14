《樂來越愛你》10週年重映！唐綺陽爆推「雙魚座」電影

好萊塢巔峰經典《樂來越愛你》在台重映中。（CATCHPLAY提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕影史愛情經典《樂來越愛你》以2D、IMAX、Dolby Cinema多種放映規格華麗重返大銀幕，當年唐綺陽國師曾大讚該片是「2016年最好看的愛情電影」，10年後，她再度感動表示一樣好看，更形容是一部非常「雙魚座」的電影。

唐綺陽說：「十年後再看還是那麼的感動，這部電影是好萊塢巔峰經典之作，有音樂、有夢想的年輕人、有非常精準的電影節奏，它讓我們感受到電影的美好，十年後再看，你會看到更多，一個電影厲害、了不起的地方。」

請繼續往下閱讀...

唐綺陽老師形容《樂來越愛你》是一部非常雙魚座的電影。（CATCHPLAY提供）

隨著《樂來越愛你》十週年重映在全台熱映，掀起一波網友回憶殺。不少觀眾分享2016年的電影票根，直呼「十年過去還是最愛的電影」；也有觀眾表示，當年年紀尚小無法完全理解，如今25歲再看「終於看懂了電影」。

也有網友激動分享「這真的是一部人生必看電影，也是一定要進電影院看的電影」，許多影迷亦在Threads上分享這次重看《樂來越愛你》讓自己「哭超慘」，十年後感觸更深更感動。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法