娛樂 最新消息

李英愛龍鳳胎女兒有想法 追明星夢狂試鏡求出道


李英愛育有一對龍鳳胎，透露女兒比較像她，兒子像爸爸。（香港星島日報）李英愛育有一對龍鳳胎，透露女兒比較像她，兒子像爸爸。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔記者林南谷／綜合報導〕54歲南韓「氧氣美女」李英愛當年演出經典韓劇《大長今》飾演女主角「徐長今」轟動全亞洲，掀起大長今熱潮，2009年嫁給年長20歲企業家鄭浩英，2年後生下一對龍鳳胎，兒女已14歲，近日為主演韓劇《恩秀的好日子》宣傳，大爆女兒想入行。

李英愛主演新戲《恩秀的好日子》將於20日首播，日前與男主角金英光亮相申東燁主持網路節目宣傳；談及14歲正就讀國中二年級的一對龍鳳胎，李英愛大方分享：「兒子和女兒不一樣，女兒比較像我，兒子像爸爸。」

她主演新戲《恩秀的好日子》將上檔，近日上網路節目宣傳。（香港星島日報）她主演新戲《恩秀的好日子》將上檔，近日上網路節目宣傳。（香港星島日報）

訪談中，李英愛透露女兒一直有參加偶像試鏡，對娛樂圈很感興趣：「最近她經常去試鏡，我沒有過問，怕阻止她，將來她會說『是因為媽媽才沒做到』。」

李英愛又爆料女兒是男團TOMORROW X TOGETHER、BOYNEXTDOOR粉絲，母女曾一齊去看演出。李英愛表示很擔心女兒想得太簡單：「她不知道媽媽走過來有多辛苦，因為只看到華麗，低估了其中難度。」

韓媒報導，李英愛女兒目前就讀善花藝術中學，主修聲樂。

