娛樂 最新消息

「驚聲尖叫派對」高雄開趴 百白主持病毒場驚呼：癲狂至極

〔記者廖俐惠／台北報導〕高雄電影節昨天（13日）公布「驚聲尖叫派對」單元片單，端出6部風格強烈、絕對讓人驚叫的作品，包含「泰國第一神顏」黛薇卡霍內主演最新恐怖浪漫喜劇《有用的鬼》並同場加映導演獲獎短片《間諜之聲》，女團Secret韓善伙展現喜劇實力的《單細胞女孩與實習鬼事》，挑戰感官極限的南韓成人動畫《豬豬人》，劇情峰迴路轉的菲律賓復仇黑色電影《報復上流》以及影史經典《驚聲尖叫 4K修復》，6部片將於雄影舉行臺灣首映。

特別活動放映《伊波拉病毒》。（高雄電影節提供）特別活動放映《伊波拉病毒》。（高雄電影節提供）

特別活動放映，《伊波拉病毒》場主持人百白。（高雄電影節提供）特別活動放映，《伊波拉病毒》場主持人百白。（高雄電影節提供）

此次邀請到台北電影獎最佳女配角百白擔任《伊波拉病毒》「病毒場」主持人，她回憶自己首次看《伊波拉病毒》時「確實是嚇壞了」，坦言疫情時代的總總歷歷在目，全然能理解生命在病毒威脅之下的脆弱與渺小，認為這部電影透過極致瘋狂的方式揭示了許多人性黑暗面，相當發人省思。片中她印象最深刻的是阿雞綁架小孩時被擊中了一槍，輕盈卻毫無畏懼轉身的表情，「眼睛裡好像在說著：『怎麼有人敢開槍呢？該害怕的是這個世界吧！』」讓百白直呼「癲狂至極」。

提到最喜歡的黃秋生作品與角色，百白分享《白日青春》裡的計程車司機陳白日，形容這個角色身體的塑造和複雜情感的詮釋，都細膩地令人佩服，缺憾與罪疚間的拉扯，讓人看見演員同理角色處境的樣子，「我覺得這一切很美！」

《有用的鬼》靈感取材自泰國經典陰陽戀傳說「女鬼娜娜」，由新銳導演林金偉打造風格獨具、幽默感十足的恐怖浪漫喜劇。《淒厲人妻》女主角黛薇卡．霍內再度挑戰非人角色，甫獲台北電影獎影帝萬洛．隆甘迦亦參與演出，並融合類型、LGBTQ+議題與泰國廣告的天馬行空，以奇幻關係探索歷史創傷，成為一部既談愛情又「政治（不）正確」的作品，在今年坎城影展大放異彩。

驚聲尖叫單元《間諜之聲》。（高雄電影節提供）驚聲尖叫單元《間諜之聲》。（高雄電影節提供）

高雄電影節特別聚焦林金偉這位備受矚目的新銳導演，同場加映他譽滿全球的短片作品《間諜之聲》，讓觀眾更能感受他強大的創作能量。該片以冷戰時期泰國配音電影為靈感，透過一段酷兒間諜戀曲，探討性別、身分與國家意識的交錯。故事中，身為酷兒與性工作者的「安」必須變聲、偽裝，成為政治運動參與者「吉」的愛人，愛與任務相互糾纏，虛實之間展開一場充滿政治諷刺與自我追尋的戀曲。

驚聲尖叫單元《單細胞女孩與實習鬼事》。（高雄電影節提供）驚聲尖叫單元《單細胞女孩與實習鬼事》。（高雄電影節提供）

韓國電影《單細胞少女與校園怪談》去年在雄影掀起搶看風潮，該片導演金珉河快馬加鞭推出延伸續作《單細胞女孩與實習鬼事》，不僅榮獲富川奇幻影展韓國奇幻最佳影片，女團Secret韓善伙更憑片中喜劇演出奪得最佳演員。該片顛覆高校恐怖類型，將驚悚與精準笑點結合，角色鮮明、情節如闖關般層層升級，宛如魏斯．安德森執導的恐怖片，又像是驚悚版的《野蠻遊戲》系列，笑點與驚嚇齊發，娛樂性滿分。

驚聲尖叫單元《豬豬人》。（高雄電影節提供）驚聲尖叫單元《豬豬人》。（高雄電影節提供）

成人動畫《豬豬人》出自韓國導演許範旭之手，暌違9年再度探索形體與存在的極限。作品以疫情時期人類世界為隱喻，打造一則打破物種界線的異色童話，從任人宰割到勇敢突破，直面慾望、性愛、繁殖與毀滅，以大膽的視覺與故事挑戰觀眾感官底線，讓安錫動畫、錫切斯及富川奇幻影展爭相邀約，堪稱今年最衝擊感官的必看之作。

驚聲尖叫單元《報復上流》。（高雄電影節提供）驚聲尖叫單元《報復上流》。（高雄電影節提供）

菲律賓驚悚力作《報復上流》由國民影后薇瑪．桑托斯飾演從慈母化身復仇殺神的角色。這位從影超過半世紀的傳奇影后，演藝事業橫跨影視歌，更曾踏入政壇，並於2025年再度出任菲律賓八打雁省省長。薇瑪坦言：「在我職業生涯的這個階段，很難找到既符合我年齡、又能挑戰自我的角色」，這次挑戰從未嘗試過的暗黑題材，讓她義無反顧接演此角。

驚聲尖叫單元、特別活動放映《驚聲尖叫》4K修復。（高雄電影節提供）驚聲尖叫單元、特別活動放映《驚聲尖叫》4K修復。（高雄電影節提供）

經典回歸的《驚聲尖叫 4K修復》則讓影迷重溫鬼面人面具背後的恐怖傳奇。當年此片橫空出世，讓七、八〇年代低迷的恐怖類型片起死回生，編劇凱文．威廉森以後設劇本重新定義恐怖片中的女性主角定位，不僅票房告捷，更掀起次文化狂潮。片中彩蛋滿滿，包括導演本人穿著《半夜鬼上床》佛萊迪條紋上衣客串、以及《大法師》琳達．布萊爾驚喜現身演出記者角色等，絕對值得在大銀幕逐一尋寶。

今年高雄電影節推出3場「特別活動放映」，以互動趣味結合驚悚氛圍，讓觀眾玩到盡興、驚到過癮。打頭陣的是《伊波拉病毒》的「病毒場」和「免驚場」，10月12日（日）下午3點40分於高雄市立圖書館總館7樓際會廳舉辦「病毒場」；10月18日（六）晚上7點10分則在內惟藝術中心Reel ONE 1廳舉行「免驚場」，現場準備了惡趣味滿滿的散場小禮，還設置拍照區，觀眾可提前抵達拍照打卡，再入場觀影，散場更能加碼收穫驚喜禮物。

10月25日（六）晚上7點50分，高雄市立圖書館總館7樓際會廳將迎來《驚聲尖叫 4K修復》「萬聖節場」，號召觀眾穿上最「嚇趴」的造型參加變裝競賽，前三名可抱回精美好禮，還有抽獎活動加碼送出驚喜。當日下午4點30分，同場地也將推出《未完的情歌》「勇敢說愛場」，映後特別開放影迷復刻電影經典場景，鼓勵現場勇敢示愛，幸運觀眾還有機會獲得「萬聖節水果酒禮盒」，在大銀幕的氛圍裡收穫愛與驚喜。

TTXC 2025高雄電影節於10月10日（五）至10月26日（日），在高雄市電影館、內惟藝術中心、高雄市立圖書館總館、VR體感劇院、駁二P3倉庫、高雄市立歷史博物館登場。影展資訊鎖定高雄電影節官方網站（www.kff.tw）、Instagram與Facebook粉絲專頁。

點圖放大body

