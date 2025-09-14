葉倩文林子祥自爆分居 結婚29年不生小孩原因曝光

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕77歲的林子祥與63歲葉蒨文結縭29年，是歌壇知名的銀色夫妻檔。他們近來接受港媒訪問，驚爆早已經分居多年，原因是生活習慣大不同。

林子祥葉蒨文分居多年仍攜手開唱。（翻攝自微博）

林子祥10月將與葉蒨文合體，攜手在紅磡體育館舉行5場「白頭到老 WE ARE ONE」演唱會香港站。

只是演唱會名稱取得甜蜜，林子祥在訪問中卻笑說，婚後最好的方法就是分房睡，甚至分開樓層居住。

儘管結婚多年，夫妻倆性格差異極大，生活習慣也大不同。林子祥透露，他睡覺時一定要非常安靜，葉蒨文卻喜歡晚上看電視、用電腦，電視聲真的太吵。

林子祥曾建議老婆晚上看電視時戴耳機，但葉蒨文覺得不行，最後兩人協議分房睡。

葉蒨文則表示，林子祥對自己的私人物品非常重視，身為妻子的她也不敢逾越，就怕另一半生氣。他們以前先是分房，現在則是分居住在不同樓層，林子祥住在樓上，葉蒨文住在樓下，保有各自的生活空間。

此外，葉蒨文也坦言兩人婚後未生育的原因，就是因為她不喜歡小孩，覺得孩子吵鬧又難以控制。

