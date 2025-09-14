晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

潤娥女扮男裝超圈粉！《暴君的廚師》雨中做蔥餅再掀高峰

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕潤娥在韓劇《暴君的廚師》細膩、充滿魅力的演出，為劇集注入強烈情感張力；昨（13）播第7集，潤娥的真摯表現，獲韓媒大讚她每週都收到觀眾的熱烈讚譽，該集收視達12.6%，維持高水準。

《暴君的廚師》潤娥、李彩玟尋找「蔣春生」（右），打動對方製作壓力鍋。（翻攝自tvN IG）《暴君的廚師》潤娥、李彩玟尋找「蔣春生」（右），打動對方製作壓力鍋。（翻攝自tvN IG）

第7集中，潤娥飾演的延志永在「暴君」李彩玟幫助下，前往尋找蔣英實後代「蔣春生」，希望他幫忙製作廚藝大賽需要的「壓力鍋」，過程中即使遭遇對方拒絕、威脅，仍不願放棄，最後在大雨中做出東萊蔥餅，喚醒蔣春生兒時回憶，打動他的心。

一場廚藝大賽內憂外患，潤娥遭遇「際閂大君」派出的刺客襲擊，就算體力不支，仍拚命堅守壓力鍋，雖然一度暈倒令觀眾緊張，最後憑不服輸的信念抵達比賽場地，眼神燃起決心，喊著「要不要讓他們見識我的本事？」將劇情推向高潮。

《暴君的廚師》潤娥堅守壓力鍋，準備應戰廚藝大賽。（翻攝自tvN IG）《暴君的廚師》潤娥堅守壓力鍋，準備應戰廚藝大賽。（翻攝自tvN IG）

韓媒誇潤娥從雨中的堅持，到即將展開絕地反擊，兼具情感和動作的演出，將「延志永」的韌性，以及在女扮男裝的幽默感上，詮釋得淋漓盡致，讓觀眾留下深刻印象。《暴君的廚師》每週六日在Netflix上線。

《暴君的廚師》收視率：

第1集：奶油辣椒醬拌飯 / 4.8%

第2集：舒肥料理 / 6.6%

第3集：高級料理 / 7.5%

第4集：**菠菜大醬湯 / 11%

第5集：雪花炸肉排湯 / 10.8%

第6集：黑芝麻馬卡龍 / 12.7%

第7集：雨天的東萊蔥餅 / 12.6%

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中