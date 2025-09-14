潤娥女扮男裝超圈粉！《暴君的廚師》雨中做蔥餅再掀高峰

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕潤娥在韓劇《暴君的廚師》細膩、充滿魅力的演出，為劇集注入強烈情感張力；昨（13）播第7集，潤娥的真摯表現，獲韓媒大讚她每週都收到觀眾的熱烈讚譽，該集收視達12.6%，維持高水準。

《暴君的廚師》潤娥、李彩玟尋找「蔣春生」（右），打動對方製作壓力鍋。（翻攝自tvN IG）

第7集中，潤娥飾演的延志永在「暴君」李彩玟幫助下，前往尋找蔣英實後代「蔣春生」，希望他幫忙製作廚藝大賽需要的「壓力鍋」，過程中即使遭遇對方拒絕、威脅，仍不願放棄，最後在大雨中做出東萊蔥餅，喚醒蔣春生兒時回憶，打動他的心。

請繼續往下閱讀...

一場廚藝大賽內憂外患，潤娥遭遇「際閂大君」派出的刺客襲擊，就算體力不支，仍拚命堅守壓力鍋，雖然一度暈倒令觀眾緊張，最後憑不服輸的信念抵達比賽場地，眼神燃起決心，喊著「要不要讓他們見識我的本事？」將劇情推向高潮。

《暴君的廚師》潤娥堅守壓力鍋，準備應戰廚藝大賽。（翻攝自tvN IG）

韓媒誇潤娥從雨中的堅持，到即將展開絕地反擊，兼具情感和動作的演出，將「延志永」的韌性，以及在女扮男裝的幽默感上，詮釋得淋漓盡致，讓觀眾留下深刻印象。《暴君的廚師》每週六日在Netflix上線。

《暴君的廚師》收視率：

第1集：奶油辣椒醬拌飯 / 4.8%

第2集：舒肥料理 / 6.6%

第3集：高級料理 / 7.5%

第4集：**菠菜大醬湯 / 11%

第5集：雪花炸肉排湯 / 10.8%

第6集：黑芝麻馬卡龍 / 12.7%

第7集：雨天的東萊蔥餅 / 12.6%

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法