娛樂 最新消息

施柏宇逆應援粉絲！赴韓國宣傳：以為被遺忘了

施柏宇（左起）、程予希和導演邱晧洲出席《夏日最後的祕密》韓國首映。（阿榮影業提供）施柏宇（左起）、程予希和導演邱晧洲出席《夏日最後的祕密》韓國首映。（阿榮影業提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕由施柏宇、程予希主演的青春愛情電影《夏日最後的祕密》即將在9月17日於韓國正式上映，2位主演及導演邱晧洲近日特別前往韓國宣傳，施柏宇、程予希在首映會上以韓文向影迷們打招呼，現場尖叫聲四起。韓方特別準備花圈應援當作禮物，施柏宇的花圈上寫著：「柏宇百看不厭，依然帥氣，我們的唯一選擇」，程予希則收到了「樂樂女神本人，給我希望的人」的暖心標語，讓2人十分感動。

程予希（左）和施柏宇到韓國宣傳《夏日最後的祕密》，收到應援花圈。（阿榮影業提供）程予希（左）和施柏宇到韓國宣傳《夏日最後的祕密》，收到應援花圈。（阿榮影業提供）

程予希（左）和施柏宇（右）很開心可以到韓國宣傳電影《夏日最後的祕密》。（阿榮影業提供）程予希（左）和施柏宇（右）很開心可以到韓國宣傳電影《夏日最後的祕密》。（阿榮影業提供）

施柏宇演出的台劇《想見你》在韓國相當具有知名度，他透露，距離上次到韓國工作已相隔一段時間，出發前其實擔心自己被粉絲遺忘，「結果一到現場，看到大家用心準備的應援，真的很感動，心情頓時安定下來。」程予希則說，過去她辦畫展時，就有韓國粉絲飛來台灣支持，這次是首次將作品帶上韓國大銀幕，心情格外興奮。她也笑說，事前最擔心無法即時聽懂韓國粉絲想表達的內容，沒想到現場還有粉絲用中文喊話告白，讓兩人又驚又喜，他們也特別準備製作印有2人照片的手機支架和鑰匙圈「逆應援」回贈粉絲。

《夏日最後的祕密》程予希年底將有其他戲劇和大家見面。（阿榮影業提供）《夏日最後的祕密》程予希年底將有其他戲劇和大家見面。（阿榮影業提供）

《夏日最後的祕密》在韓國首映後，獲得熱烈迴響，不少韓國觀眾映後表示，電影情節真摯動人，讓人聯想到自身的戀愛記憶。施柏宇也在現場特別感謝程予希，直言自己透過這次演出重新找回了「初戀的悸動」。過程中，程予希透露，原本在設定角色年輕時期時，曾一度考慮找其他演員詮釋，讓施柏宇聽到後立刻激動反問：「天啊！我不敢相信原本我是要跟其他人談戀愛嗎？」一句話逗得全場大笑。隨後2人更在主持人的引導下，大方分享過去的初戀記憶，現場瞬間充滿粉紅泡泡，觀眾熱烈回應，氣氛浪漫又溫馨。

程予希向影迷喊話：「《夏日最後的祕密》應該可以勾起蠻多人對青春愛情的回憶。」施柏宇則說：「希望觀眾能用一種回到過去的心情，感受那份純粹、那份熱愛，跟著我們重新一次經歷那段美好的時光，說不定還能彌補當時的一些遺憾。」

施柏宇透過《夏日最後的祕密》演出找回初戀的悸動。（阿榮影業提供）施柏宇透過《夏日最後的祕密》演出找回初戀的悸動。（阿榮影業提供）

除了分享對電影的看法，兩人也聊到自己欣賞的韓國電影與演員。程予希直言：「我很喜歡朴贊郁導演的《復仇三部曲》，尤其是第一部作品《我要復仇》，裴斗娜在其中的演出讓我很驚豔。如果未來有機會，很想挑戰武打類或帶有暴力美學的題材。」施柏宇則說：「前陣子看完《Wall to Wall》，一直很欣賞姜河那，他演的每個角色都有獨特之處。如果有機會的話，任何題材或角色我都願意嘗試。特別是我還沒有在韓國拍戲的經驗，很希望能學習更多。」

這趟韓國行程緊湊，施柏宇和程予希不僅接受多家媒體訪問，也出席多場映後座談。即使行程滿檔，仍抽空品嚐了心心念念的「馬鈴薯排骨湯」，並期待下次再訪韓國時，能把沒吃到的美食與景點一次補齊。至於接下來的新作品，程予希預告：「年底會有其他戲劇和大家見面，請大家拭目以待。」施柏宇則將於10月，以高雄電影節大使身份出席開幕及頒獎典禮。

點圖放大body

