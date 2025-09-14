晴時多雲

娛樂 最新消息

樂天最正MC艾融辣挺黑狗兄 羞喊理想型「這一點」超加分

艾融推薦2026《莎浪黑呦》公益月曆。（財團法人流浪動物之家基金會提供）艾融推薦2026《莎浪黑呦》公益月曆。（財團法人流浪動物之家基金會提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「樂天最正MC」艾融首度參與毛孩公益活動，熱情響應2026年由財團法人流浪動物之家基金會推出的主題公益月曆《莎浪黑呦》。這本月曆聚焦「黑犬軍團」12隻黑狗與飼主的真情告白，希望以可愛與溫暖翻轉社會對黑狗「不吉利」的刻板印象。基金會指出，黑狗在收容所往往是最後被選擇的一群，只因一身黑色就被誤解，但牠們其實同樣聰明、忠誠又溫柔。

艾融透露自己雖未養過寵物，但一直喜歡小動物，擔心照顧不周反而傷害牠們，加上行程繁忙，所以更加重視公益，「就算不能親自養，我也希望能透過參與浪浪活動，盡一份心力幫助牠們。」

艾融邀請大家一起翻轉浪浪命運。（財團法人流浪動物之家基金會提供）艾融邀請大家一起翻轉浪浪命運。（財團法人流浪動物之家基金會提供）

艾融曾以性感寫真《艾在你身邊》大受歡迎，並因主持專業獲綜藝天王吳宗憲多次稱讚。她笑說，這次與浪浪一同做公益就像「補考過關」，彌補沒能親手養毛孩的遺憾，還俏皮公開理想型：「男生只要乾淨大方、個性溫柔就很迷人，如果還喜歡毛小孩更加分！」

至於是貓派還是狗派？艾融笑說自己「欣賞貓的自信，也喜歡狗的陽光，其實就是犬貓綜合體」。她特別提到對黑狗的喜愛：「黑狗的眼神很聰明，而且『黑狗兄』在台灣文化裡代表新潮，還是棒球代表隊的吉祥物，我真的很喜歡。」

甜美艾融挺浪浪。（財團法人流浪動物之家基金會提供）甜美艾融挺浪浪。（財團法人流浪動物之家基金會提供）

她透露接下來除了固定的直播、運動主持和啦啦隊工作外，還有新作品與代言正在籌備。雖然行程緊湊，她仍堅持參與公益，「不管工作多忙，還是要記得生活與夢想，才能把快樂分享給觀眾與毛孩。」

即日起凡捐款滿666元即可獲得限量月曆，所有收入將全數用於重建浪浪家園及推廣認養。

