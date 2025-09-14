《2分之一強》舞陽突曬喜訊 巴黎鐵塔婚紗浪漫放閃

田舞陽與Peggy在巴黎鐵塔前拍婚紗照甜蜜相擁。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕38歲台巴混血男星田舞陽，曾憑綜藝節目《2分之一強》打開知名度，活躍各大綜藝節目多年。今（14日）他在社群上突然發文宣布喜訊，並首度公開與女友Peggy在巴黎鐵塔前拍攝的婚紗照，浪漫指數破表。

台巴混血男星田舞陽驚喜宣布婚訊。（翻攝自臉書）

田舞陽在貼文中興奮寫下：「We are getting married ! 是的！沒錯！發文公布就這麼的突然！哈哈」，透露兩人交往幾年下來，第一年認識不到幾個月就同居，早就感覺在過夫妻生活了。「如果夫妻是這樣的話，那我們覺得很幸福的～」。他也笑說終於可以釋出多年來在相簿裡的甜蜜合照與影片，並感謝各界朋友支持。

請繼續往下閱讀...

田舞陽、Peggy多年戀情修成正果，異國婚紗照首度曝光。（翻攝自臉書）

畫面中，田舞陽身穿灰色西裝、Peggy一襲白色婚紗甜美優雅，兩人或相擁在塞納河畔、或手牽手奔跑於巴黎鐵塔前，笑容洋溢幸福感，宛如偶像劇場景，吸引大批粉絲湧入留言。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法