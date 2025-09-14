晴時多雲

于朦朧生前曾苦勸友人「要好好活著」！網嘆：這樣的人怎麼會輕生

中國男星于朦朧11日墜樓身亡，享年37歲。（翻攝自微博）中國男星于朦朧11日墜樓身亡，享年37歲。（翻攝自微博）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧因演出熱門劇《三生三世十里桃花》打開知名度，日前驚傳墜樓身亡，他工作室證實其死訊，享年37歲。不過從現場跡象，加上警方排除他殺時間過快，于朦朧的死因仍被外界質疑「恐怕沒那麼單純」。他的編劇友人更發文表示，先前自己曾因壓力過大兩度企圖輕生，都因于朦朧即時傳訊息慰問，讓她有了活下去的希望，引網友不解「這樣的人怎麽會想要輕生呢？」

于朦朧過世後，其生前好友、編劇汪俞岑悲痛發文哀悼，她表示于朦朧曾在自己兩次試圖輕生時，都向她伸出援手。汪俞岑透露，她第一次想輕生是在2019年除夕夜，當時因情緒低落企圖輕生，是于朦朧即時發來「新年快樂」的訊息救下了她；第二次則是2023年的除夕夜，汪俞岑再次試圖輕生，又因于朦朧的訊息以及溫柔有耐心開導，再度放棄了輕生念頭。

于朦朧好友汪俞岑曬出他生前曾傳給她的暖心訊息，苦勸想輕生的她不要做傻事。（翻攝自微博）于朦朧好友汪俞岑曬出他生前曾傳給她的暖心訊息，苦勸想輕生的她不要做傻事。（翻攝自微博）

汪俞岑曬出于朦朧生前曾傳給她的暖心訊息，苦勸想輕生的她不要做傻事。（翻攝自微博）汪俞岑曬出于朦朧生前曾傳給她的暖心訊息，苦勸想輕生的她不要做傻事。（翻攝自微博）

從汪俞岑曬出的對話紀錄可見，于朦朧暖心寫下長訊息，「不要想不好的，一定要好好活著，世界是很美好的，有的時候晚上我會很消極，躺在床上想很多煩心事，但是一覺醒來，看見太陽，真的瞬間覺得這都不是事。」、「從今天開始別在想這些不好的事了，新的一年馬上就要開始了，不只我們自己，也有很多愛我們的家人對嗎，我們不是為了自己而活，不要像小孩一樣想這些好不好」，還暖心與她拉勾承諾，「要好好活下去」。

面對好友驟逝，汪俞岑悲傷寫下，「是你把我拉回這個世界，可你怎麼就不在了，如今，我的精神支柱沒了」，心理狀況令外界相當憂心，同時也更加懷疑于朦朧真實死因「這樣的人怎會輕生呢」、「請警方查明死因，不能草率敷衍了事」、「一定不是自殺」。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

☆ 自殺防治諮詢安心專線：1925 生命線協談專線：1995 張老師專線：1980

