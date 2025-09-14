晴時多雲

娛樂 最新消息

蕾菈離婚震驚網友！湯宇現身信義區受訪 鬆口：已一段時間了

湯宇坦言已離婚一段時間。（記者侯家瑜攝）湯宇坦言已離婚一段時間。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕剛從反骨男孩畢業的蕾菈，日前透過社群宣布與DJ湯宇結束2年多婚姻，儘管雙方仍強調是和平離婚，但真正原因仍不免讓粉絲們好奇。湯宇昨（13）日現身信義區「運動健身慶典」擔任表演嘉賓，氣色看起來相當好，起初見到媒體先是婉拒採訪，不過隨後還是大方聊起近況。

湯宇現在重心忙工作，時常出國表演。（記者侯家瑜攝）湯宇現在重心忙工作，時常出國表演。（記者侯家瑜攝）

湯宇透露心情調適得還不錯、內心平靜，其實已經離婚一段期間，只是日前才公布，雖然背後原因不方便多談，但他說與蕾菈還是好朋友，目前生活重心都是在工作，時常跑香港和日本演出，自己在東區也有投資一間酒吧，會不定時在那裡出沒表演，也期待與粉絲們一起小酌同樂。

蕾菈離婚震驚網友！湯宇現身信義區受訪 鬆口：已一段時間了

湯宇坦言宣布離婚後，沒有特別去看新聞、貼文下方的留言，不過朋友看到後還是會告訴他，笑說：「他們叫我不要看，害我擔心起來！」他說蕾菈曾有陣子會因為網友不友善的留言而陷入低潮，當時也會鼓勵她，而這次2人宣布離婚，自己會比較擔心對方的心情。

