娛樂 最新消息

唉呦厲害了！周杰倫收到網球金牌曾俊欣贈送「全世界唯一」禮物

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫喜歡多種運動，籃球、網球、高爾夫球他都愛，最近除了搶先穿上他的潮牌聯名款高爾夫球主題服飾，另外也開心收到多次獲得網球金牌的曾俊欣送上專有球拍，讓周董迫不及待到球場揮拍，還說：「試試阿欣送的球拍。」

周杰倫搶先穿上自家潮牌聯名款高爾夫球主題服飾。（翻攝自IG）周杰倫搶先穿上自家潮牌聯名款高爾夫球主題服飾。（翻攝自IG）

最近周董搶先穿上他的潮牌PHANTACI 與TaylorMade 跨界合作推出的高爾夫主題系列「GOLFERS NEVER GIVE UP」服飾，靈感來自於PHANTACI 創意總監周董對設計的熱情與品牌精神，周董自己擔任最佳模特兒，穿上新款服飾還問網友有沒有注意到服裝上的細節，其中一個細節就是衣服上的圖案融入愛心果嶺與「J」字插旗。

周杰倫（右）開心收到網球金牌選手曾俊欣送上專屬客製球拍。（翻攝自IG）周杰倫（右）開心收到網球金牌選手曾俊欣送上專屬客製球拍。（翻攝自IG）

除了有新款高爾夫球服飾，另外周董和網球金牌選手曾俊欣也有開心互動，曾俊欣將客製化球拍送給周董，提到：「這是全世界唯一一支，我的客製拍，送給杰倫哥。」他和周董是今年7月在溫布頓網球賽期間遇到，而這支球拍也是今年7月才製作完成，這次特別送給周董，而周董也拿起球拍和曾俊欣對打，談到：「跟阿欣的對抽，真的有點累！」

24歲的曾俊欣目前世界排名120，他曾包辦法網、溫網青少男單冠軍，並榮登世界青少年排名第一，昨（13日）他也在在台維斯盃世界一級賽事中，以2個6：1擊敗挪威對手杜拉索維奇。

