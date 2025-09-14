晴時多雲

小丑女光環無效！瑪格才火辣登倫敦紅毯 素顏竟遭餐廳拒絕接待

「小丑女」瑪格羅比才火辣登上倫敦首映會紅毯，怎料素顏狀態下竟遭餐廳拒絕接待。（索尼影業提供、翻攝自Tiktok）「小丑女」瑪格羅比才火辣登上倫敦首映會紅毯，怎料素顏狀態下竟遭餐廳拒絕接待。（索尼影業提供、翻攝自Tiktok）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小丑女」瑪格羅比（Margot Robbie）近期產後復出，登上電影《奇幻導航》的倫敦首映會紅毯，她以一襲性感透視亮片禮服現身，裸背線條全都露，大秀結實好身材，完全看不出剛生過小孩。怎料活動結束後瑪格羅比卻被路人目擊在一間餐廳，被店家拒絕入內用餐，原來是瑪格羅比身邊被大量攝影機與保鑣圍住，還要求不坐戶外座位，被店家誤以為是無名網紅在炒熱度。

瑪格羅比在首映會結束後，低調前往倫敦唐人街一家中國餐廳用餐，卻因為門口服務員未能認出她身分，遭到拒絕入場。（翻攝自Tiktok）瑪格羅比在首映會結束後，低調前往倫敦唐人街一家中國餐廳用餐，卻因為門口服務員未能認出她身分，遭到拒絕入場。（翻攝自Tiktok）

瑪格羅比在電影首映會結束後，與隨行工作人員低調前往倫敦唐人街一家專賣中國菜的熱門餐廳用餐，卻因為門口服務接待員未能認出她身分，遭到拒絕入場，瑪格羅比還在現場與服務人員爭論了一番，最終順利證明身分，該畫面全被粉絲拍下。目擊者表示，餐廳人員見到門口圍滿攝影機、保鑣，以為只是一般無名網紅想炒作、拍片，因此一度拒絕讓瑪格羅比進場，還只打算安排戶外座位。

從釋出畫面中可見，瑪格羅比身穿簡約的大衣外套，內搭白衣與牛仔褲，脂粉未施，與先前火辣登紅毯的狀態有很大差異，難怪會讓店家認不出來。

