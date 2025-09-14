蔡依林教早睡彭于晏教早起 全網接龍「明星教會我們的事」阿妹最狂

蔡依林的早睡作息引起討論。（資料照，華納音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕演藝圈有許多「夜貓子」藝人，習慣深夜創作，或是享受深夜紓壓時光，不過自從天后「Jolin」蔡依林爆出自己晚上9點半入睡的新作息，也讓許多名人、網友躍躍欲試，但幾乎都坦言很難做到。Jolin早睡成話題，曾和她傳過緋聞的彭于晏則因早起成為「傳說」，大學生甚至為了他心甘情願趕赴「早八」課程。

不少大學生上課遇到彭于晏早起遛狗，非常開心。（翻攝自IG）

「早八」指的是早上八點上課，是一個流行於大學生之間的網路用語，最近有網友分享，位在天母的大學生盛傳「都市傳說」，早起去上第一堂「早八」課，很容易遇到帥氣的彭于晏外出遛狗，越來越多學生「實測」真的遇到偶像，要求和彭于晏合照，他也滿臉笑容答應，讓這些大學生好開心，網友笑說：「早睡不能遇到蔡依林，但早起可能會遇到彭于晏。」

張惠妹的《三天三夜》總讓粉絲嗨翻。（資料照，聲動娛樂提供）

於是社群上出現網友「接龍」比賽，紛紛留言「蔡依林教我們早睡」、「彭于晏教我們早起」，另外還出現「盧廣仲教我們要吃早餐」、「田馥甄教我們猜食物」、「周杰倫教我們聽媽媽的話」，最狂的是「阿妹」張惠妹，網友笑稱「阿妹教我們通宵三天三夜」， 這些「明星教會我們的事」，在網路上成為趣味討論。

