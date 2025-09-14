晴時多雲

娛樂 最新消息

一大早跑到總統府幹嘛？ 馬國畢全副武裝揭真相

馬國畢一早全副武裝現身總統府。（翻攝自馬國畢臉書）馬國畢一早全副武裝現身總統府。（翻攝自馬國畢臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕2025 Panasonic台北城市路跑賽將今（14）日上午在總統府前熱血開跑，為了迎接一年一度的賽事，Panasonic今年特別邀請前倫敦奧運5千及1萬公尺日本國家代表、現任日本松下女子田徑隊的吉川美香教練遠從日本來台，藝人馬國畢也加入行列。

稍早馬國畢在臉書曬出全副武裝，一身勁裝並戴護目鏡笑說：「一大早跑來總統府幹嘛呢？不是來遊行更不是來抗議，我們是來路跑的。」

昨在交流會上，主持人田鴻魁與吉川美香教練共同登台，透過親身經歷鼓勵跑者，場面熱絡且充滿啟發。吉川教練回顧自己從小學開始比賽，因不服輸而努力訓練，拿下第一名並從此愛上跑步，認為跑步是一件非常有趣的事，可以帶來愉悅和興奮的情緒。

而談及持續跑下去的動力時，吉川教練表示，在職業隊時參與國際級賽事的寶貴經驗，都是讓她繼續努力的動力來源，而現在退役後她也時常透過旅跑感受世界各地的城市生活，體驗跑步的無窮魅力；針對跑者們最關心的備賽問題，吉川教練也毫不藏私地分享訓練經驗，建議跑者們在賽前兩週開始進行碳水與水份的攝取管理，並保持心態放鬆，避免過度訓練，才能以最佳狀態迎接比賽。

點圖放大header
點圖放大body

