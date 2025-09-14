赴新加坡陪2子 何如芸好冏：有事仍用LINE聯繫

何如芸近日又到新加坡陪2子過生活。（翻攝自何如芸臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕女星何如芸近日又飛新加坡陪伴在當地求學2子，她說：「來新加坡也只是換個地方擺爛而已，現在他們學生正值9天連續假期，整天在家睡覺打電動，我拎著行李進門也只是看我一眼。」

冏的是，何如芸問2子：「可以一起出門過個馬路，走路3-5分鐘去逛逛嗎？」2子頭不抬還叫她自己去，沒想到何如芸竟沒動怒，只是做好心理建設，「真的沒關係！我不是來玩的，我是來陪小孩的。」

請繼續往下閱讀...

只是，何如芸口中的「陪」是：「我在客廳滑手機，弟弟在樓上房間滑手機，哥哥在樓下房間滑手機，我們3人有事用line聯絡。」她無奈說重話，「這和我在台北，他們在新加坡，我們用line通話有什麼不一樣？」

媽媽終究是媽媽，何如芸自我安慰說：「還是不一樣的啦！可以眼看著彼此滑手機，時間到了就大叫趕快去寫功課、吃飯、洗澡，最重要的，還可以抱抱，可以我看看你，你看看我，真好！可以一起同桌吃飯，你吃什麼，我就吃什麼，好快樂！」

