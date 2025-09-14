晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

赴新加坡陪2子 何如芸好冏：有事仍用LINE聯繫

何如芸近日又到新加坡陪2子過生活。（翻攝自何如芸臉書）何如芸近日又到新加坡陪2子過生活。（翻攝自何如芸臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕女星何如芸近日又飛新加坡陪伴在當地求學2子，她說：「來新加坡也只是換個地方擺爛而已，現在他們學生正值9天連續假期，整天在家睡覺打電動，我拎著行李進門也只是看我一眼。」

冏的是，何如芸問2子：「可以一起出門過個馬路，走路3-5分鐘去逛逛嗎？」2子頭不抬還叫她自己去，沒想到何如芸竟沒動怒，只是做好心理建設，「真的沒關係！我不是來玩的，我是來陪小孩的。」

只是，何如芸口中的「陪」是：「我在客廳滑手機，弟弟在樓上房間滑手機，哥哥在樓下房間滑手機，我們3人有事用line聯絡。」她無奈說重話，「這和我在台北，他們在新加坡，我們用line通話有什麼不一樣？」

媽媽終究是媽媽，何如芸自我安慰說：「還是不一樣的啦！可以眼看著彼此滑手機，時間到了就大叫趕快去寫功課、吃飯、洗澡，最重要的，還可以抱抱，可以我看看你，你看看我，真好！可以一起同桌吃飯，你吃什麼，我就吃什麼，好快樂！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中