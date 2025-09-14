晴時多雲

地表最危險地方？ 謝金河點名南韓

謝金河近日到南韓非軍事區參訪，透露離開首爾，車行在自由大道上，愈接近38度線，車子愈來愈少。（翻攝自謝金河臉書）謝金河近日到南韓非軍事區參訪，透露離開首爾，車行在自由大道上，愈接近38度線，車子愈來愈少。（翻攝自謝金河臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕年代新聞台《數字台灣》主持人、財信傳媒集團董事長謝金河今（14）日一早在臉書發文以「歷史的傷痕：回頭看韓戰」提及如果爆發衝突，南韓壓力可能比台灣更大。

謝金河近日到南韓非軍事區參訪，透露離開首爾，車行在自由大道上，愈接近38度線，車子愈來愈少，「我們在臨津閣停下來，爬上瞭望台大樓展望敏感非軍事區，遠方看得最清楚的是白色通火車鐵橋，還有一條漢江，及廣濶的和平公園。」

接著謝金河回首過去韓戰歴史，他說 :「1950年6月25日，在史達林、毛澤東支持下的金日成部隊向南韓發動進攻，一個月後美國號召16個國家軍隊參加韓戰，這場戰爭打了3年，最後決定在1953年7月27日在板門店簽署協議，雙方以北緯38度線為界，形成今天的南韓，朝鮮的格局。」

謝金河表示，有時候在想到底南韓安全？還是台灣安全？他分析這些年台灣屢屢成為外媒眼中「地表最危險的地方」，「但台灣海峽有170公里，南北韓只有一線之隔，如果爆發衝突，南韓壓力可能比台灣更大。」

