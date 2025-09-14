晴時多雲

娛樂 最新消息

報新聞嗆黃國昌 主播王顯瑜抖5字嚴重後果

鏡電視主播王顯瑜今年7月播報新聞時，加入個人意見引發討論。（翻攝自臉書）鏡電視主播王顯瑜今年7月播報新聞時，加入個人意見引發討論。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕鏡電視主播王顯瑜7月播報新聞加入個人意見批評民眾黨主席黃國昌引發爭議，事後他在社群發文道歉，並表示公司已嚴正告誡，但外界不知他被告誡了什麼？也不知若再犯會有什麼下場？

前幾天王顯瑜主持澳洲紐西蘭商會年度商業大獎頒獎晚宴，中場休息空檔一位女士帶女兒和他聊到當時播新聞狀況，透露那時她正吃晚飯吃到一半，嚇到停下了動作，不過事發後，特別到王顯瑜臉書替他加油打氣留言。

王顯瑜外型帥氣。（翻攝自臉書）王顯瑜外型帥氣。（翻攝自臉書）

後來某日，女士兒子告訴她：「你來看，這個主播播新聞的方式不太一樣欸。」女士說，從此就注意到王顯瑜，言語中流露自己已經成了王顯瑜的鐵粉。

女士的這段話，王顯瑜表示很開心並受到鼓舞，但也坦白告訴對方：「以後不會在播新聞那樣發言了，我可不想三天兩頭就『被留職停薪』啊！」而他口中「被留職停薪」，確實會讓人頭疼啊！

民眾黨主席黃國昌。（翻攝自臉書）民眾黨主席黃國昌。（翻攝自臉書）

今年7月初，王顯瑜在播完黃國昌相關新聞後評論：「我每一次看到黃國昌開記者會，也覺得他講的每一句話都垃圾到極點，在浪費所有人的時間。」他播報片段隨即在Threads瘋傳，引發熱議。

