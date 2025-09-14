（影音）美魔女胡文英辦簽證 遭詐騙1.4萬元

胡文英激動描述被詐騙經過。（翻攝自胡文英臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕58歲美魔女胡文英身材保養得宜，不時分享辛辣性史，13日晚間在臉書發文以「我被詐騙騙了」為題，曝光辦澳洲簽證遭詐騙1.4萬元經過，感嘆：「台灣真的已經淪落為詐騙天堂，防不勝防，太可怕了。」

胡文英透露日前在網路辦澳洲簽證，直接點擊出現第一頁澳洲簽證網站，但這竟是精心設計騙局，她透露在網站上不疑有他填寫姓名、信用卡號及護照號碼等個資，2小時後收到電子郵件，發現被收了14750元。

她驚恐說：「看到填寫資料上面有個勾選5萬美金，換算來高達150萬台幣。」透過發文，胡文英警告民眾若一個不注意，不小心勾選150萬，錢財會立刻消失無蹤，認為這就是詐騙集團利用人性心理，看準民眾在規劃出國旅遊時，心情愉悅而疏於防備的弱點，藉此被騙錢。

胡文英說，這是她第一次遇到辦簽證被詐騙，痛斥詐騙集團太逼真，讓人無法發現，加上這些網站，又時常出現在搜尋引擎首頁，導致民眾很難不被騙；對於這次受騙經歷，她無奈感嘆：「台灣真的已經淪落為詐騙天堂，防不勝防，太可怕了。」

