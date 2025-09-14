晴時多雲

娛樂 最新消息

王嘉爾用iPhone 17 Pro拍MV 驚喊：比專業器材更震撼

王嘉爾推出全新單曲《Let Loose》。（TEAM WANG提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕 韓團 GOT7香港籍成員王嘉爾，近來與蘋果合作推出全新單曲《Let Loose》，他不僅擔任MV的創意指導，全程更使用即將上市的iPhone 17 Pro拍攝，打造獨特創新的視聽體驗。

《Let Loose》由王嘉爾與韓國導演Ojun Kwon共同執導，不僅展現他突破界限的創意視野，同時也完整展現iPhone 17 Pro的強大功能。MV採用iPhone史上最先進的攝影系統，捕捉王嘉爾的動態演出，包括4800萬像素超廣角、4800萬像素長焦鏡頭，以及具備8倍可選變焦的拍攝效果。

王嘉爾《Let Loose》MV由尚未上市的iPhone 17 Pro拍攝。（TEAM WANG提供）

王嘉爾《Let Loose》MV由尚未上市的iPhone 17 Pro拍攝。（TEAM WANG提供）王嘉爾《Let Loose》MV由尚未上市的iPhone 17 Pro拍攝。（TEAM WANG提供）

王嘉爾分享：「即使在一些常規的拍攝中，有時候也未必能達到我想要的效果，但這次用iPhone拍MV的成果真的令人震撼。」他補充：「任何視覺上的變焦，無論快慢、推近或拉遠，都是為了情感的傳遞而刻意安排的。在視覺上表達情感和敘事時，速度與清晰度的動態變化非常重要。」

王嘉爾擔任《Let Loose》MV的創意指導。（TEAM WANG提供）

此外，王嘉爾日前暌違3年推出個人專輯《MAGICMAN 2》，發行首週便登上美國告示牌專輯榜第13名，創下華人歌手在該榜單的歷史新高。他的「MAGICMAN 2 世界巡演」將於10月3日曼谷揭開序幕，10月10日於澳門連唱3場，門票一開賣即秒殺，黃牛票更喊出翻倍價格。

點圖放大
點圖放大body

