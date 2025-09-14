晴時多雲

娛樂 最新消息

古裝男神拍打戲「血噴眼球」吊鋼絲4小時掛空中全身瘀青

成毅在《赴山海》誤闖小說世界從社畜變俠客。（愛奇藝國際站提供）成毅在《赴山海》誤闖小說世界從社畜變俠客。（愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「古裝男神」成毅主演愛奇藝武俠劇《赴山海》，融合穿書、權謀與熱血打戲等爆款元素，由《蓮花樓》原班團隊打造，實景大場面與水墨特效，加上成毅一人分飾3角的突破性演技，迅速掀起現象級熱潮，播出平台預約追劇人數加總達1245萬，刷新武俠劇的歷史紀錄，更登頂愛奇藝台灣流量第一名。

《赴山海》改編自溫瑞安的小說《神州奇俠》，描述現代青年「肖明明」（成毅 飾）熱愛武俠小說卻被現實磨平稜角，一次意外，他穿書進入自己改寫的小說世界裡，化身浣花劍派少主「蕭秋水」，在亂世中歷經門派滅門、江湖鬥爭與朝堂權謀的考驗，最終成長為守護家國的一代俠士。

成毅在《赴山海》分飾現代社畜「肖明明」、少年劍客「蕭秋水」以及冷酷霸氣的幫主「李沉舟」，3個角色性格迥異。（愛奇藝國際站提供）成毅在《赴山海》分飾現代社畜「肖明明」、少年劍客「蕭秋水」以及冷酷霸氣的幫主「李沉舟」，3個角色性格迥異。（愛奇藝國際站提供）

作為全劇靈魂人物，成毅一人分飾現代社畜「肖明明」、少年劍客「蕭秋水」以及冷酷霸氣的幫主「李沉舟」，3個角色性格迥異，像是肖明明略顯駝背、蕭秋水英氣勃發，李沉舟則是壓迫感十足，成毅以層次分明的演技完成多重身份切換，展現從脆弱、熱血到霸氣的演繹跨度，被網友認為是他繼《蓮花樓》之後的另一高峰。

成毅在《赴山海》誤闖小說世界從社畜變俠客。（愛奇藝國際站提供）成毅在《赴山海》誤闖小說世界從社畜變俠客。（愛奇藝國際站提供）

動作戲部分成毅更是親自上陣，展現綿拳與龍泉劍法，還有兩秒換劍、空中360度翻轉等高難度動作，他在竹林、瀑布等實景中完成無替身演出，動作行雲流水。第2集裡與他上演精采對決的演員賀剛透露，有場戲他必須用釣竿將成毅釣起，為了反覆調整鋼絲高度，成毅在空中足足吊了4至5個小時，身上全是瘀青。

曾被網友戲稱為「吐血專業戶」的成毅，這次在《赴山海》裡則是體驗了血濺眼睛的極限考驗，第7集中他目睹眾人被殺後滿眼通紅，甚至有血濺到他的眼睛裡，不僅令觀眾印象深刻，他自己也至今難忘，他說：「這場戲我到現在都還能想起來，拍攝過程中，血漿突然就灑到我眼睛裡了，我覺得這很真實，交代工作人員千萬別幫我擦掉，就這樣繼續拍下去，好像很多人都以為那是特效，其實並不是。」

成毅在《赴山海》分飾現代社畜「肖明明」、少年劍客「蕭秋水」以及冷酷霸氣的幫主「李沉舟」，3個角色性格迥異。（愛奇藝國際站提供）成毅在《赴山海》分飾現代社畜「肖明明」、少年劍客「蕭秋水」以及冷酷霸氣的幫主「李沉舟」，3個角色性格迥異。（愛奇藝國際站提供）

身為古裝男神成毅感慨地說：「武俠劇真的挺不好拍的，尤其是天氣炎熱時，幾乎沒有人不中暑，工作人員比演員更辛苦，拍攝現場天天都會看到擔架進出，也很難連戲，因為拍個幾天人就曬黑了，但是能做夢想中的事，一切都值得。」

成毅在《赴山海》分飾現代社畜「肖明明」、少年劍客「蕭秋水」以及冷酷霸氣的幫主「李沉舟」，3個角色性格迥異。（愛奇藝國際站提供）成毅在《赴山海》分飾現代社畜「肖明明」、少年劍客「蕭秋水」以及冷酷霸氣的幫主「李沉舟」，3個角色性格迥異。（愛奇藝國際站提供）

成毅飾演的蕭秋水從懵懂少年歷經諸多轉折，最終逐步成長，談及自己的人生轉捩點時，他說：「大概就是十幾歲的時候背著書包到北京讀書那一刻，那是我作為演員的開端，進演藝圈後轉折也不少，但人生沒有過不去的坎，保持身心健康才是最重要的。」《赴山海》正於愛奇藝國際站熱播中。

