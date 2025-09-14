晴時多雲

娛樂 最新消息

《戲說台灣》扮演媽祖 56歲美魔女驚揭預知夢超神準：心存敬畏

鄭錦福與林曉如推出對唱情歌。（如福添藝提供）鄭錦福與林曉如推出對唱情歌。（如福添藝提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕由鄭錦福與林曉如合組的「如福添藝」，發行對唱單曲《美夢伴相隨》，其中鄭錦福曾是中華電信員工，並擁有「亞洲歌王」頭銜，自年輕起參加歌唱比賽無往不利，還曾在日本主辦的國際歌唱大賽新加坡決賽奪冠，唱功精湛。

鄭錦福歌唱實力堅強，當時還是年輕小伙子的他，受企業同仁所託，在午休時間開啟歌唱班。他表示：「同事們學唱歌的意念很強，每人拎著便當就來學唱歌，教室裡每天充滿飯菜香！」後來的他聲名大開，連隔壁郵局、對面稅捐處的職員都來給他教，自此打開斜槓教唱的生涯，如今已退休的他，完全投入歌唱教學。

林曉如有著敏感的特殊體質。（如福添藝提供）林曉如有著敏感的特殊體質。（如福添藝提供）

今年56歲的林曉如保養超好，是個俏麗美魔女，她其實擁有特殊體質，不僅時常夢到媽祖，還會做預知夢。

林曉如則集歌唱、主持、戲劇於一身，她因緣際會踏入演藝圈，感謝恩師鄭錦福一路提攜。

而林曉如透露與媽祖有著特殊緣分，之前在《戲說台灣》中扮演媽祖，特別吃素參演，直呼備感榮幸。她從小就常夢見媽祖，更在現實中找到與夢境相同的廟宇，有時還會夢見未來發生的事，事後都一一應驗，讓她對這份護持的力量心存敬畏。

點圖放大header
點圖放大body

