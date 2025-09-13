與杜琪峯雙劍和壁！韋家輝是天才也是神 銀河創業作確立命運命題

〔記者許世穎／台北報導〕國家影視聽中心策劃主題節目「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」今（13）日舉辦《一個字頭的誕生》映後對談，邀請策展人卓男與特地從香港來台的資深影評人登徒，共同回顧銀河映像的誕生與發展。

策展人卓男（左）與香港資深影評人登徒一同分享銀河印象的創業軌跡。（記者許世穎攝）

登徒回憶，自己第一次見到韋家輝，就是因為採訪《一個字頭的誕生》。當時他剛成為記者兩個月，報社甚至沒有電影線，卻因緣際會跑去訪問韋家輝。雖然當時許多人勸他別做，認為香港電影沒人看、名聲低落，但他在這部片裡看見了「很多有趣的東西」。雖然票房不佳，《鎗火》票房更差，但在他眼裡，韋家輝早已展現出「超能力」，是貨真價實的天才。卓男當場補上一句：「他是神。」

策展人卓男（左）與香港資深影評人登徒對談。（記者許世穎攝）

登徒形容，從《一個字頭的誕生》就能看見韋家輝的「狂情」——瘋狂、對命題的執著、黑色幽默、命運意識，以及放任的創作能量。這正是銀河映像剛成立時，他們離開電視台、要透過電影做電視不能做的嘗試。杜琪峯雖不喜歡被提到，但登徒強調，兩人正是從電視台的磨練中練就一身武功，「無所不能，什麼都能拍。」

他笑言，《一個字頭的誕生》甚至是「大家第一次看到劉青雲的屁股」，片中大量反轉鏡頭、九成以上的一鏡到底處理，都是在電視台絕對無法完成的實驗。而杜琪峯自己也非常清楚韋家輝的重要性，上週在香港《PTU》映後，登徒說杜琪峯把銀河映像帶到另一個方向，杜琪峯堅持提醒登徒：「還有韋家輝」登徒指出，可以看到韋家輝的高度，尤其杜琪峯非常清楚。

談到韋家輝的創作歷程，登徒提到，他的首部執導作品《和平飯店》因投資方與老闆干預，連杜琪峯都直言「這不是你原本要拍的東西」，因此銀河映像才誕生，他們要拍真正屬於自己的電影。創業做《一個字頭的誕生》提出「你願不願意為自己的人生買單」的命題，正是兩位電影人的創作態度。

韋家輝作為結構主義者，特別注重劇本架構，《一個字頭的誕生》分為「一生」與「一死」兩部分，結尾算命師對劉青雲的那句「一係你就花開富貴，一係你就冚家富貴」（要嘛成功要嘛死亡），更深深影響了之後杜琪峯與銀河的創作方向。

登徒也回憶起自己在《天若有情III烽火佳人》、《無味神探》（台片名：《麻辣神探》）時與杜琪峯結識，即便環境艱難，杜的「火」從未熄滅，銀河映像與中國星合作後更走向主流、啟用大明星。韋家輝的編劇亦常將杜琪峯的特質寫入作品，例如《神探》中林家棟角色內心其中一個「鬼」愛吃，正是杜的習慣；《龍鳳鬥》甚至將劉德華、鄭秀文的角色命名為「盜生」、「盜太」（音同杜生、杜太）。

十年前香港浸會大學頒授杜琪峯榮譽博士，邀請他開設大師課時，杜堅持要與韋家輝一同上台。登徒回憶：「兩人互補，一個懂拍，一個懂想。」卓男則補充，杜琪峯曾說過，韋家輝的劇本幾乎不用修改，許多雙導演作品的核心思想其實都出自韋家輝，他選擇用理解的方式接納對方的創意，「他們是雙劍合璧。」

雖然外界多將讚譽集中在杜琪峯身上，但登徒強調，兩人之間的化學作用才是銀河映像的關鍵。杜琪峯也清楚自己的不足，不願過度被吹捧。他一年曾拍下四部片，登徒形容自己「兩個月就會見他一次」。而即便《鎗火》受到推崇，杜仍不滿意，因為未能拍出他心中真正想要的突破，直到《大事件》才玩到七分鐘長鏡頭，找到新的興奮感。

對談中也有不少小故事。登徒提到，《鎗火》尚未上映時，杜琪峯曾拿錄影帶給他搶先看，並詢問是否應該如出資方建議，剪去開場林雪的戲份，他立刻回覆：「你這麼用心帶出角色，怎麼能剪？」

還有已成為賀歲片經典的《嚦咕嚦咕新年財》，當年影評界其實不看好，票房也不如預期，但他對韋家輝說：「你拍了一個經典。」如今這部電影已被視為香港最重要的喜劇之一。登徒感慨：「電影的藝術性，不在於商業或藝術之分，而是藏在作品的精妙裡。能在商業中加入藝術性的，才是真正的天才。」

他認為，香港電影曾有一團火，就是把商業片拍出藝術性，因此銀河映像才有《大隻佬》、《我左眼見到鬼》、《嚦咕嚦咕新年財》這樣的作品出現。杜琪峯則是不斷要求進步的創作者，他延續的方法，就是持續培養新血，而在他眼中，杜琪峯要的演員不是明星，而是能演、並能百分之百信任導演與團隊的演員，這才是能推出一部又一部佳作的原因。

