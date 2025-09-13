晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

與杜琪峯雙劍和壁！韋家輝是天才也是神 銀河創業作確立命運命題

〔記者許世穎／台北報導〕國家影視聽中心策劃主題節目「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」今（13）日舉辦《一個字頭的誕生》映後對談，邀請策展人卓男與特地從香港來台的資深影評人登徒，共同回顧銀河映像的誕生與發展。

策展人卓男（左）與香港資深影評人登徒一同分享銀河印象的創業軌跡。（記者許世穎攝）策展人卓男（左）與香港資深影評人登徒一同分享銀河印象的創業軌跡。（記者許世穎攝）

登徒回憶，自己第一次見到韋家輝，就是因為採訪《一個字頭的誕生》。當時他剛成為記者兩個月，報社甚至沒有電影線，卻因緣際會跑去訪問韋家輝。雖然當時許多人勸他別做，認為香港電影沒人看、名聲低落，但他在這部片裡看見了「很多有趣的東西」。雖然票房不佳，《鎗火》票房更差，但在他眼裡，韋家輝早已展現出「超能力」，是貨真價實的天才。卓男當場補上一句：「他是神。」

策展人卓男（左）與香港資深影評人登徒對談。（記者許世穎攝）策展人卓男（左）與香港資深影評人登徒對談。（記者許世穎攝）

登徒形容，從《一個字頭的誕生》就能看見韋家輝的「狂情」——瘋狂、對命題的執著、黑色幽默、命運意識，以及放任的創作能量。這正是銀河映像剛成立時，他們離開電視台、要透過電影做電視不能做的嘗試。杜琪峯雖不喜歡被提到，但登徒強調，兩人正是從電視台的磨練中練就一身武功，「無所不能，什麼都能拍。」

他笑言，《一個字頭的誕生》甚至是「大家第一次看到劉青雲的屁股」，片中大量反轉鏡頭、九成以上的一鏡到底處理，都是在電視台絕對無法完成的實驗。而杜琪峯自己也非常清楚韋家輝的重要性，上週在香港《PTU》映後，登徒說杜琪峯把銀河映像帶到另一個方向，杜琪峯堅持提醒登徒：「還有韋家輝」登徒指出，可以看到韋家輝的高度，尤其杜琪峯非常清楚

談到韋家輝的創作歷程，登徒提到，他的首部執導作品《和平飯店》因投資方與老闆干預，連杜琪峯都直言「這不是你原本要拍的東西」，因此銀河映像才誕生，他們要拍真正屬於自己的電影。創業做《一個字頭的誕生》提出「你願不願意為自己的人生買單」的命題，正是兩位電影人的創作態度。

韋家輝作為結構主義者，特別注重劇本架構，《一個字頭的誕生》分為「一生」與「一死」兩部分，結尾算命師對劉青雲的那句「一係你就花開富貴，一係你就冚家富貴」（要嘛成功要嘛死亡），更深深影響了之後杜琪峯與銀河的創作方向。

登徒也回憶起自己在《天若有情III烽火佳人》、《無味神探》（台片名：《麻辣神探》）時與杜琪峯結識，即便環境艱難，杜的「火」從未熄滅，銀河映像與中國星合作後更走向主流、啟用大明星。韋家輝的編劇亦常將杜琪峯的特質寫入作品，例如《神探》中林家棟角色內心其中一個「鬼」愛吃，正是杜的習慣；《龍鳳鬥》甚至將劉德華、鄭秀文的角色命名為「盜生」、「盜太」（音同杜生、杜太）。

十年前香港浸會大學頒授杜琪峯榮譽博士，邀請他開設大師課時，杜堅持要與韋家輝一同上台。登徒回憶：「兩人互補，一個懂拍，一個懂想。」卓男則補充，杜琪峯曾說過，韋家輝的劇本幾乎不用修改，許多雙導演作品的核心思想其實都出自韋家輝，他選擇用理解的方式接納對方的創意，「他們是雙劍合璧。」

雖然外界多將讚譽集中在杜琪峯身上，但登徒強調，兩人之間的化學作用才是銀河映像的關鍵。杜琪峯也清楚自己的不足，不願過度被吹捧。他一年曾拍下四部片，登徒形容自己「兩個月就會見他一次」。而即便《鎗火》受到推崇，杜仍不滿意，因為未能拍出他心中真正想要的突破，直到《大事件》才玩到七分鐘長鏡頭，找到新的興奮感。

對談中也有不少小故事。登徒提到，《鎗火》尚未上映時，杜琪峯曾拿錄影帶給他搶先看，並詢問是否應該如出資方建議，剪去開場林雪的戲份，他立刻回覆：「你這麼用心帶出角色，怎麼能剪？」

還有已成為賀歲片經典的《嚦咕嚦咕新年財》，當年影評界其實不看好，票房也不如預期，但他對韋家輝說：「你拍了一個經典。」如今這部電影已被視為香港最重要的喜劇之一。登徒感慨：「電影的藝術性，不在於商業或藝術之分，而是藏在作品的精妙裡。能在商業中加入藝術性的，才是真正的天才。」

他認為，香港電影曾有一團火，就是把商業片拍出藝術性，因此銀河映像才有《大隻佬》、《我左眼見到鬼》、《嚦咕嚦咕新年財》這樣的作品出現。杜琪峯則是不斷要求進步的創作者，他延續的方法，就是持續培養新血，而在他眼中，杜琪峯要的演員不是明星，而是能演、並能百分之百信任導演與團隊的演員，這才是能推出一部又一部佳作的原因。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中