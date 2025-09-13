玖壹壹春風會閃婚嗎？ 聽到郭書瑤名字驚人反應曝光

玖壹壹今晚在艋舺青山宮舉辦「玖壹壹南北貳路 MOVING STAGE 快閃大海巡」最終場。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕嘻哈天團玖壹壹今晚在艋舺青山宮舉辦「玖壹壹南北貳路 MOVING STAGE 快閃大海巡」最終場，替11月在台中水湳中央公園的「玖壹壹南北貳路音樂節2025」造勢，3人驚喜宣布Energy屆時也會到台中參加音樂節。

玖壹壹快閃街頭開唱，不僅結合廟會文化，更將經典派對的神曲搬上街頭，團員表示：「這幾首歌就是我們的草根派對代表，希望南北的朋友都能一起嗨起來。」

請繼續往下閱讀...

其實這次在青山宮的演出更具特別意義，因為早在2010年，春風就在電影《艋舺》當臨演客串演出，更在青山宮拍攝，沒想到15年後，他已成了家喻戶曉的人氣歌手。

玖壹壹健志的小孩才出生，婚禮仍在規劃；洋蔥跟老婆則在拚做人。（記者王文麟攝）

談及家庭生活，健志的小孩才出生，婚禮仍在規劃，最快預計明年才舉辦。洋蔥跟老婆則在拚做人，對於生孩子則表示順其自然。

團內唯一單身的春風。（記者王文麟攝）

至於團內唯一單身的春風喜歡小孩，強調自己不會閃婚，「如果有結婚會跟團員講，不會刻意隱瞞。」至於未來是否突然宣布跟好友張景嵐或是瑤瑤的婚訊，春風聽了當場笑出聲，直呼「不太可能」，聽到曾傳緋聞的師妹瑤瑤名字，現場還翻了一個白眼。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法