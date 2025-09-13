晴時多雲

娛樂 最新消息

第一古典美女斷開11年渣尪 心死吐離婚內幕：沒必要假裝美滿

孫菲菲有「第一古典美女」稱號。（翻攝自微博）孫菲菲有「第一古典美女」稱號。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕44歲中國女星孫菲菲演出《牡丹亭》、《北京我的愛》被封「第一古典美女」，2014年嫁給集團總監史宏後，淡出演藝圈，她今（13日）突在微博宣布結束11年婚姻，直言：「沒有必要假裝婚姻美滿的樣子，現在很好，謝謝朋友們一直以來的關注，毫無束縛，做回自己，雖不完美，但很完整！」並強調將重新回歸幕前。

孫菲菲爆料，當初懷孕原本不在計畫內，是在前夫要求下才生下孩子，結果產後對方竟翻臉不認，甚至從不抱孩子。她無奈帶著孩子去做親子鑑定，結果顯示「支持99.99%親子關係」，但前夫仍硬拗：「還有0.001%的可能性不是我的！」這荒謬的理由，徹底讓她心死。

孫菲菲曝11年婚姻的不堪。（翻攝自微博）孫菲菲曝11年婚姻的不堪。（翻攝自微博）

更離譜的是，婚姻裡大大小小的開銷，從房子、車子、生活費到孩子學費，全都靠孫菲菲一人承擔。為了掙脫這段牢籠，她一次次提出離婚，歷經長達2年的訴訟才終於解脫。諷刺的是，離婚後前夫竟還會傳訊息說「想她和孩子」，讓她直呼：「完全無法理解。」

孫菲菲有「第一古典美女」稱號。（翻攝自微博）孫菲菲有「第一古典美女」稱號。（翻攝自微博）

如今重獲自由的孫菲菲，也用親身經歷提醒女性：「女孩子千萬不要未婚先孕，因為這會成為對方拿捏的把柄。」她語帶感慨說：「本想做大哥的女人，卻活成了女人心目中的大哥。」這番霸氣宣言，也讓「孫菲菲官宣離婚」瞬間登上微博熱搜第一，網友紛紛留言力挺：「姐都過來了，離婚即重生！」

