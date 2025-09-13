晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不老男神久違拍古裝劇 「師徒巔峰對決」掀最高潮

張智霖在《赴山海》飾演權力幫始祖「燕狂徒」，劇中與成毅既是父子也是師徒。（愛奇藝國際站提供）張智霖在《赴山海》飾演權力幫始祖「燕狂徒」，劇中與成毅既是父子也是師徒。（愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕港星張智霖有「不老男神」稱號，他驚喜現身愛奇藝古裝劇《赴山海》，飾演權力幫始祖「燕狂徒」，與男主角成毅既是父子又是師徒，玄衣持劍的宗師風範霸氣登場，與成毅的師徒對決成為全劇高光片段。

張智霖雖僅拍攝13天，仍親自挑戰高難度鋼絲動作。他與成毅早在2016年實境節目《一年級，畢業季》結緣，這回再度合作，成毅感慨說：「時間真的過很快，他們都沒有太大變化，智霖哥很久沒接古裝劇了，沒想到他願意來演，再次見到師父，我覺得自己也成長了。」

張智霖（左起）與成毅再續師徒情緣，袁詠儀探班掀回憶殺。（翻攝自袁詠儀微博）張智霖（左起）與成毅再續師徒情緣，袁詠儀探班掀回憶殺。（翻攝自袁詠儀微博）

拍攝期間，袁詠儀還特地探班，並在微博留言：「多年不見，已經是江湖大俠啦，繼續保持初心，照顧好身體，下個江湖再會。」夫妻倆和成毅同框合照掀起回憶殺。

製作層面同樣下足功夫，劇組搭建雲南竹林、壺口瀑布等372個實景，由電影《流浪地球》特效團隊操刀水墨視效，營造濃厚東方美學氛圍。導演任海濤、林峰分別在古裝與動作戲領域深耕多年，編劇劉芳亦擅長刻畫人物情感與成長線，幕後主創皆為一時之選。《赴山海》正於愛奇藝國際站獨家熱播中。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中