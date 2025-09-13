不老男神久違拍古裝劇 「師徒巔峰對決」掀最高潮
張智霖在《赴山海》飾演權力幫始祖「燕狂徒」，劇中與成毅既是父子也是師徒。（愛奇藝國際站提供）
〔記者李紹綾／台北報導〕港星張智霖有「不老男神」稱號，他驚喜現身愛奇藝古裝劇《赴山海》，飾演權力幫始祖「燕狂徒」，與男主角成毅既是父子又是師徒，玄衣持劍的宗師風範霸氣登場，與成毅的師徒對決成為全劇高光片段。
張智霖雖僅拍攝13天，仍親自挑戰高難度鋼絲動作。他與成毅早在2016年實境節目《一年級，畢業季》結緣，這回再度合作，成毅感慨說：「時間真的過很快，他們都沒有太大變化，智霖哥很久沒接古裝劇了，沒想到他願意來演，再次見到師父，我覺得自己也成長了。」
請繼續往下閱讀...
張智霖（左起）與成毅再續師徒情緣，袁詠儀探班掀回憶殺。（翻攝自袁詠儀微博）
拍攝期間，袁詠儀還特地探班，並在微博留言：「多年不見，已經是江湖大俠啦，繼續保持初心，照顧好身體，下個江湖再會。」夫妻倆和成毅同框合照掀起回憶殺。
製作層面同樣下足功夫，劇組搭建雲南竹林、壺口瀑布等372個實景，由電影《流浪地球》特效團隊操刀水墨視效，營造濃厚東方美學氛圍。導演任海濤、林峰分別在古裝與動作戲領域深耕多年，編劇劉芳亦擅長刻畫人物情感與成長線，幕後主創皆為一時之選。《赴山海》正於愛奇藝國際站獨家熱播中。
自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈
娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡
娛樂頻道有IG囉: 點這裡免費訂閱《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接