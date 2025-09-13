9月14日星座運勢！牡羊化敵為友 水瓶恐將面臨損失

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕星座運勢是許多民眾每日出門前必看的行程之一，看完總是能讓人感到心安。清水孟星座塔羅「小孟老師」列出12星座在9月14日的工作、感情和財運的重點運勢。

小孟老師列出12星座在9月14日的工作、感情和財運的重點運勢。（資料照）

牡羊座：

工作：順利化敵為友

感情：相處時間減短



財運：收集更多資訊

幸運色：銀白色

貴人：雙魚

小人：水瓶

金牛座：

工作：維持工作狀態

感情：無視他人挑撥

財運：多加開源節流

幸運色:桃粉色

貴人:魔羯

小人:雙子

雙子座：

工作：留意小人口舌

感情：彼此傾訴心事

財運：人脈即是錢脈

幸運色:葡萄紫

貴人:獅子

小人:巨蟹

巨蟹座：

工作：應對游刃有餘

感情：相信自身直覺

財運：審視消費習慣

幸運色:奶茶色

貴人:金牛

小人:獅子

獅子座：

工作：全新拓展業務

感情：彼此認真對待

財運：利潤穩穩進帳

幸運色:稻穀色

貴人:天秤

小人:射手

處女座：

工作：成功解決難題

感情：持真心對彼此

財運：停止當前投資

幸運色:天青色

貴人:射手

小人:牡羊

天秤座：

工作：項目圓滿完成

感情：安撫對方情緒

財運：分析當前優勢

幸運色:薄荷綠

貴人:天蠍

小人:魔羯

天蠍座：

工作：盡量維持禮節

感情：彼此更進一步

財運：花費反覆評估

幸運色:朱砂色

貴人:牡羊

小人:處女

射手座：

工作：採納同伴建議

感情：感情融洽美滿

財運：培福以得財運

幸運色:夏荷色

貴人:處女

小人:天秤

魔羯座：

工作：工作親力親為

感情：互相退讓妥協

財運：不再重複消費

幸運色:咖啡色

貴人:巨蟹

小人:金牛

水瓶座：

工作：主動化敵為友

感情：認真看待矛盾

財運：恐將面臨損失

幸運色:米漿色

貴人:水瓶

小人:雙魚

雙魚座：

工作：避免參與八卦

感情：參考家人想法

財運：借貸不傷和氣

幸運色:粉紫色

貴人:雙子

小人:天蠍

