9月14日星座運勢！牡羊化敵為友 水瓶恐將面臨損失
葉姵妤／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕星座運勢是許多民眾每日出門前必看的行程之一，看完總是能讓人感到心安。清水孟星座塔羅「小孟老師」列出12星座在9月14日的工作、感情和財運的重點運勢。
小孟老師列出12星座在9月14日的工作、感情和財運的重點運勢。（資料照）
牡羊座：
工作：順利化敵為友
感情：相處時間減短
財運：收集更多資訊
幸運色：銀白色
貴人：雙魚
小人：水瓶
金牛座：
工作：維持工作狀態
感情：無視他人挑撥
財運：多加開源節流
幸運色:桃粉色
貴人:魔羯
小人:雙子
雙子座：
工作：留意小人口舌
感情：彼此傾訴心事
財運：人脈即是錢脈
幸運色:葡萄紫
貴人:獅子
小人:巨蟹
巨蟹座：
工作：應對游刃有餘
感情：相信自身直覺
財運：審視消費習慣
幸運色:奶茶色
貴人:金牛
小人:獅子
獅子座：
工作：全新拓展業務
感情：彼此認真對待
財運：利潤穩穩進帳
幸運色:稻穀色
貴人:天秤
小人:射手
處女座：
工作：成功解決難題
感情：持真心對彼此
財運：停止當前投資
幸運色:天青色
貴人:射手
小人:牡羊
天秤座：
工作：項目圓滿完成
感情：安撫對方情緒
財運：分析當前優勢
幸運色:薄荷綠
貴人:天蠍
小人:魔羯
天蠍座：
工作：盡量維持禮節
感情：彼此更進一步
財運：花費反覆評估
幸運色:朱砂色
貴人:牡羊
小人:處女
射手座：
工作：採納同伴建議
感情：感情融洽美滿
財運：培福以得財運
幸運色:夏荷色
貴人:處女
小人:天秤
魔羯座：
工作：工作親力親為
感情：互相退讓妥協
財運：不再重複消費
幸運色:咖啡色
貴人:巨蟹
小人:金牛
水瓶座：
工作：主動化敵為友
感情：認真看待矛盾
財運：恐將面臨損失
幸運色:米漿色
貴人:水瓶
小人:雙魚
雙魚座：
工作：避免參與八卦
感情：參考家人想法
財運：借貸不傷和氣
幸運色:粉紫色
貴人:雙子
小人:天蠍
