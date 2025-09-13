晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

9月14日星座運勢！牡羊化敵為友 水瓶恐將面臨損失

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕星座運勢是許多民眾每日出門前必看的行程之一，看完總是能讓人感到心安。清水孟星座塔羅「小孟老師」列出12星座在9月14日的工作、感情和財運的重點運勢。

小孟老師列出12星座在9月14日的工作、感情和財運的重點運勢。（資料照）小孟老師列出12星座在9月14日的工作、感情和財運的重點運勢。（資料照）

牡羊座：

工作：順利化敵為友

感情：相處時間減短

財運：收集更多資訊

幸運色：銀白色

貴人：雙魚

小人：水瓶

金牛座：

工作：維持工作狀態

感情：無視他人挑撥

財運：多加開源節流

幸運色:桃粉色

貴人:魔羯

小人:雙子

雙子座：

工作：留意小人口舌

感情：彼此傾訴心事

財運：人脈即是錢脈

幸運色:葡萄紫

貴人:獅子

小人:巨蟹

巨蟹座：

工作：應對游刃有餘

感情：相信自身直覺

財運：審視消費習慣

幸運色:奶茶色

貴人:金牛

小人:獅子

獅子座：

工作：全新拓展業務

感情：彼此認真對待

財運：利潤穩穩進帳

幸運色:稻穀色

貴人:天秤

小人:射手

處女座：

工作：成功解決難題

感情：持真心對彼此

財運：停止當前投資

幸運色:天青色

貴人:射手

小人:牡羊

天秤座：

工作：項目圓滿完成

感情：安撫對方情緒

財運：分析當前優勢

幸運色:薄荷綠

貴人:天蠍

小人:魔羯

天蠍座：

工作：盡量維持禮節

感情：彼此更進一步

財運：花費反覆評估

幸運色:朱砂色

貴人:牡羊

小人:處女

射手座：

工作：採納同伴建議

感情：感情融洽美滿

財運：培福以得財運

幸運色:夏荷色

貴人:處女

小人:天秤

魔羯座：

工作：工作親力親為

感情：互相退讓妥協

財運：不再重複消費

幸運色:咖啡色

貴人:巨蟹

小人:金牛

水瓶座：

工作：主動化敵為友

感情：認真看待矛盾

財運：恐將面臨損失

幸運色:米漿色

貴人:水瓶

小人:雙魚

雙魚座：

工作：避免參與八卦

感情：參考家人想法

財運：借貸不傷和氣

幸運色:粉紫色

貴人:雙子

小人:天蠍

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中