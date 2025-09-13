晴時多雲

娛樂 最新消息

郭子乾朝聖《火焰之舞》看呆 驚呼：舞王1秒30下

愛爾蘭踢踏舞巔峰鉅作《火焰之舞：FEET OF FLAMES》氣勢滂薄。（寬宏藝術提供）愛爾蘭踢踏舞巔峰鉅作《火焰之舞：FEET OF FLAMES》氣勢滂薄。（寬宏藝術提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕愛爾蘭踢踏舞巔峰鉅作《火焰之舞：FEET OF FLAMES》今在台北小巨蛋開演，郭子乾、「JR」紀言愷、柏霖等人都來朝聖。郭子乾10多年前就聽聞《火焰之舞》來台，卻一直錯過，這次終於感受到近百位舞者同時踏響舞台的磅礡震撼，「最難忘的是所有男女舞者齊聚登場的場面，加上舞者們華麗修長的服裝，更讓整體舞台效果加分。」他也笑說自己中場時忍不住想跟著跳，尤其「舞王」一秒鐘能完成30下的高速腳步，實在驚人。

郭子乾中場時忍不住想跟著跳。（寬宏藝術提供）郭子乾中場時忍不住想跟著跳。（寬宏藝術提供）

紀言愷多年來持續關注《火焰之舞》，甚至之前還看過創作者Michael Flatley 親自登台的演出。今天帶著全家大小一同參與這場盛宴，透露自己家的小朋友看了非常震撼，中場時還很開心得在學習舞台上的表演者。JR激動表示：「這場演出不只是視覺震撼的饗宴，更展現了舞者多年磨練出的精準默契，每次看都試圖找出誰出錯，卻從未成功，顯見團隊對專業與熱情的投入，十分值得學習。」

紀言愷和小孩帶小孩來朝聖《火焰之舞》。（寬宏藝術提供）紀言愷和小孩帶小孩來朝聖《火焰之舞》。（寬宏藝術提供）

他強調，《火焰之舞》每年來台都能看到舞者不斷精進的成長歷程，從年輕時站在後排的舞者，經過多年努力，逐漸走到前排成為主角。他認為這樣的精神非常鼓舞人心。曾為英國知名舞團舞者，現為歌手的柏霖熱情表示：「他們腿部的節奏非常驚人！自己在現場都忍不住跟著節奏打拍子。」

《火焰之舞：FEET OF FLAMES》14日在台北小巨蛋將再獻上兩場演出，隨後巡演將於 9/17移師高雄巨蛋，9/19–20壓軸登上台中中興大學惠蓀堂，共計八場演出，購票請洽寬宏售票、全台萊爾富及OK便利商店。

