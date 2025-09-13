晴時多雲

娛樂 最新消息

米可白痛失愛犬1個月 「車底撿到貓」哽咽：是錢錢派來的嗎？

米可白。（翻攝自臉書）米可白。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕米可白7月痛失13歲愛犬「錢錢」，8月卻意外撿到一隻幼貓，取名「車輪餅」。相處1個月後，她在臉書感性寫道：「有時候會想，車輪餅是不是錢錢派來的小天使？」彷彿愛犬化作另一種模樣，再度陪伴在她身邊。

這隻小貓從高雄一路躲在車底葉片，顛簸2小時被帶到恆春。米可白分享，「車輪餅」任人摸抱，累了就趴在她肚子上撒嬌入睡；打預防針時異常安靜，甚至搭高鐵2小時也全程乖巧不吵，連醫生都驚呼牠是「天使貓」。

米可白認為貓咪「車輪餅」是已逝愛犬「錢錢」派來的小天使。（翻攝自臉書）米可白認為貓咪「車輪餅」是已逝愛犬「錢錢」派來的小天使。（翻攝自臉書）

更特別的是，「車輪餅」只會輕咬米可白與男友孫綻的手，對陌生人卻完全不會，讓她甜笑直呼：「是不是代表牠真的把我們當自己人？」雖然過敏體質讓她常打噴嚏、吃藥，但她依然覺得被療癒，「原來，愛不會消失，只會換一種模樣繼續存在」。

米可白認為貓咪「車輪餅」是已逝愛犬「錢錢」派來的小天使。（翻攝自臉書）米可白認為貓咪「車輪餅」是已逝愛犬「錢錢」派來的小天使。（翻攝自臉書）

米可白感謝男友孫綻願意一同救援，也尊重後續可能送養的決定，「收容所的孩子太多了，我只希望牠能健康平安，找到真正屬於牠的幸福家庭」。對她來說，與「車輪餅」的相遇，是命中註定的奇妙安排：「當我還陷在思念裡的時候，這個小傢伙就出現在我身邊，用天真無邪的大眼睛望著我，用小小的身體依偎著我。或許是錢錢知道媽媽需要力量，所以才偷偷派了車輪餅來，用新的方式陪伴、療癒我。原來，愛不會消失，只會換一種模樣繼續存在。」

