千名《鏈鋸人》粉絲嗨翻河濱公園 主題路跑提前引爆熱潮

「2025鏈鋸人路跑」吸引千名粉絲熱情參與。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／台北報導〕改編自日本漫畫家藤本樹發行超過3000萬冊的火爆作品《鏈鋸人》的《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》即將首登大銀幕，發行該片的索尼影業今天（13日）在大佳河濱公園舉辦「2025鏈鋸人路跑」，吸引千名粉絲熱情參與，提前引爆這波熱潮。

現場跑者穿上鏈鋸人路跑限定跑衣，手持應援道具奔馳於賽道間，沿途還設有「經典金句加油板」與最受粉絲愛戴的角色立牌打卡牆，大家宛如穿越動漫世界，提前感受劇場版的緊張氛圍。

請繼續往下閱讀...

不少熱情的粉絲甚至打扮成動漫中的惡魔獵人或是蕾潔共襄盛舉。（索尼影業提供）

不少熱情的粉絲甚至打扮成動漫中的惡魔獵人或是蕾潔共襄盛舉，沒帶道具的跑者也獲得主辦單位提供的限定版鏈鋸頭套，上千支鏈鋸在賽道上奔馳轟鳴的場面超級壯觀，搭配上背景由米津玄師獻唱的主題曲《IRIS OUT》，宛如身處於動漫中的戰鬥場景。

跑者戴上限定版鏈鋸頭套參賽。（索尼影業提供）

跑完比賽的粉絲除了可以拿到超萌波奇塔獎牌之外，還有機會抽到限量鏈鋸人特典，不少人直呼這真的是今年最熱血最好玩的路跑活動！

波奇塔完費獎牌超可愛。（索尼影業提供）

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》將於9月24日在台上映，完整呈現蕾潔與淀治之間的複雜情感與暗黑氛圍，搭配震撼大銀幕視覺和高張力戰鬥場景，勢必掀起話題熱潮。本次路跑活動不僅成功點燃粉絲熱情，也替電影上映前暖身造勢，將「鏈鋸轟鳴」的震撼氣息延伸到現實世界。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法