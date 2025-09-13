Ozone歡慶3週年！子翔被操到哭著求救 佳辰催淚隊友內幕曝光

Ozone歡慶成軍3週年。（索尼提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕男團Ozone歡慶成軍滿3週年，今天在華山Legacy舉辦粉絲演唱會，團員首次公開演出全新單曲《沒去過的地方》，由於歌曲節奏非常快，編舞老師安排的動作又大，他們每跳完一次就氣喘吁吁，直呼這首歌快成為他們所有歌曲中跳完最累的前3名，花了大約3周時間學舞和雕舞。

經過3年時間的成長，Ozone現在更能更自在和放鬆的演出，享受和粉絲之間的互動，在心態上更是愈加成熟，煥鈞笑說：「我比較願意放過自己了，不會讓自己在一些沒辦法解決的事情上執著太久。」子翔說：「3年前對這份職業有很多擔心，因為怕做不好而感到恐懼甚至拒絕，但也讓我察覺自己還有非常多的進步空間，現在學會在開心跟舒服的狀態下工作。」他最難忘在小巨蛋演唱會上的特技演出，「那時一度哭著打給經紀人說我覺得我不行，但還是硬著頭皮做完，回想起來覺得自己比想像中勇敢！」

Ozone舉辦粉絲演唱會，祖安（左起）、煥鈞、子翔、文廷、哲言與佳辰。（索尼提供）

文廷談到：「在每一次訪談中，成員會說我變化很大，我仔細想過是什麼讓我成長？我覺得是當我學會自我覺察、感受到身邊的人開始了解我的時候，讓我可以更勇於展現我真實的一面，比較圓滑和大膽，面對事物都更有彈性了。」

經過3年的磨合還有成長，成員間彼此的感情也愈來愈緊密，這次去清邁拍攝寫真書，不僅沒有吵架，還天天促膝長聊，祖安說：「很喜歡大家一起聊天的時間，不管是聊日常還是聊未來的想像，又或者是一些心裡話，每次談話都印象深刻。」佳辰也說：「有時候練舞練到太累，大家乾脆一起躺在地板上聊天，結果聊一聊就有人眼眶紅了，因為壓力很大。雖然很累，但想到粉絲們那麼支持我們，就覺得一切努力有了意義。」

