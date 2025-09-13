晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Ozone歡慶3週年！子翔被操到哭著求救 佳辰催淚隊友內幕曝光

Ozone歡慶成軍3週年。（索尼提供）Ozone歡慶成軍3週年。（索尼提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕男團Ozone歡慶成軍滿3週年，今天在華山Legacy舉辦粉絲演唱會，團員首次公開演出全新單曲《沒去過的地方》，由於歌曲節奏非常快，編舞老師安排的動作又大，他們每跳完一次就氣喘吁吁，直呼這首歌快成為他們所有歌曲中跳完最累的前3名，花了大約3周時間學舞和雕舞。

經過3年時間的成長，Ozone現在更能更自在和放鬆的演出，享受和粉絲之間的互動，在心態上更是愈加成熟，煥鈞笑說：「我比較願意放過自己了，不會讓自己在一些沒辦法解決的事情上執著太久。」子翔說：「3年前對這份職業有很多擔心，因為怕做不好而感到恐懼甚至拒絕，但也讓我察覺自己還有非常多的進步空間，現在學會在開心跟舒服的狀態下工作。」他最難忘在小巨蛋演唱會上的特技演出，「那時一度哭著打給經紀人說我覺得我不行，但還是硬著頭皮做完，回想起來覺得自己比想像中勇敢！」

Ozone舉辦粉絲演唱會，祖安（左起）、煥鈞、子翔、文廷、哲言與佳辰。（索尼提供）Ozone舉辦粉絲演唱會，祖安（左起）、煥鈞、子翔、文廷、哲言與佳辰。（索尼提供）

文廷談到：「在每一次訪談中，成員會說我變化很大，我仔細想過是什麼讓我成長？我覺得是當我學會自我覺察、感受到身邊的人開始了解我的時候，讓我可以更勇於展現我真實的一面，比較圓滑和大膽，面對事物都更有彈性了。」

經過3年的磨合還有成長，成員間彼此的感情也愈來愈緊密，這次去清邁拍攝寫真書，不僅沒有吵架，還天天促膝長聊，祖安說：「很喜歡大家一起聊天的時間，不管是聊日常還是聊未來的想像，又或者是一些心裡話，每次談話都印象深刻。」佳辰也說：「有時候練舞練到太累，大家乾脆一起躺在地板上聊天，結果聊一聊就有人眼眶紅了，因為壓力很大。雖然很累，但想到粉絲們那麼支持我們，就覺得一切努力有了意義。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中