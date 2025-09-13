晴時多雲

娛樂 最新消息

SEVENTOEIGHT迎鬼月膽小鬼出爐 柏佑洗澡被惡整反應曝光

SEVENTOEIGHT在信義區舉辦粉絲見面會。（天空娛樂提供）SEVENTOEIGHT在信義區舉辦粉絲見面會。（天空娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕男團SEVENTOEIGHT今天在信義區舉辦粉絲見面會，成員美祥M的生日將至，天空娛樂特地在台上準備蛋糕驚喜替他慶生，現場氣氛嗨到最高點。美祥M受訪笑說：「真的是嚇到，剛剛那個環節完全沒有人知道，這個蛋糕算是提前的生日禮物。」至於生日願望，他開玩笑喊話：「什麼都不缺！」打趣想要團員幫忙按摩。

SEVENTOEIGH合體幫美祥M慶生。（天空娛樂提供）SEVENTOEIGH合體幫美祥M慶生。（天空娛樂提供）

近期適逢鬼月，團內的膽小鬼也被爆料揪出，柏佑被公認是團內最怕鬼的成員，每次遇到看恐怖片的場合都會找藉口要先去洗澡」。他笑揭：「有一次在宿舍洗完澡，出來時D’OM帝翁故意放很可怕的音樂嚇我，讓他火速衝過去把音樂關掉。」透露當時只圍著浴巾，強調有穿褲子。

還有隊長麒文也被點名膽子不大，有次與忙內D’OM帝翁挑戰樂天鬼屋時尖叫連連，不過麒文聽了冷靜解釋：「我不是怕鬼，是怕被嚇！」

SEVENTOEIGH與現場粉絲透過電話亭互動。（天空娛樂提供）SEVENTOEIGH與現場粉絲透過電話亭互動。（天空娛樂提供）

隨著赴韓國發展，SEVENTOEIGHT成員的英文名字也有變化。來自馬來西亞的EXXI义翔透露，自己的英文藝名早在三年前就取好：「EXXI的E是我自己 Ee Xiang的縮寫，XXI則是羅馬數字21，象徵創造力和毅力。當時就想好要走演藝圈，終於能用上了！」

柏佑則在名字前加上「JAGGER」，希望傳達力量與守護的能量給粉絲；美祥則改成「美祥M」，簡單好記又方便粉絲稱呼：「一開始有點不習慣，但後來發現叫久了大家都能接受，也越來越順口。」至於麒文、學駿與D’OM帝翁則維持原有名字不變。

點圖放大header
點圖放大body

