日女團Faulieu.示愛子瑜！被台灣人驚呆：怎麼這麼可愛

Faulieu.首度來台開唱，貝斯手Ayano（左起）、主唱兼吉他手Canaco、鼓手Mimori、吉他手Kaho一起在台北受訪。（雅慕斯娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本新生代樂團「Faulieu.」首度在海外演唱會獻給台灣，明天（14日）在CORNER HOUSE開唱，被問到有沒有喜歡的台灣藝人？主唱兼吉他手Canaco立刻笑答，TWICE的子瑜是她的本命，驚呼「哇怎麼有這麼可愛的女孩子」。

Faulieu.在2023年成軍，成員包括貝斯手Ayano、鼓手Mimori、主唱兼吉他手Canaco、吉他手Kaho，除了Kaho之外，其他人都是第一次來台，Kaho分享上次來台已經是9年前的家族旅遊，當時去了鼎泰豐、春水堂及九份，推薦成員們一定要喝珍奶，九份風景很漂亮，雖然不知道有沒有時間，但希望能再去九份，更爆料「我家人都有來，他們丟下我去九份了」。



Faulieu.期待首場在台北的演唱會。（雅慕斯娛樂提供）

Mimori想吃麻婆豆腐，Ayano是甜食派，想吃剉冰、豆花及珍珠奶茶，「肉食派」的Canaco想吃大雞排，聽到可能會「比臉大」，她驚訝直呼「我好期待喔」，且有自信一個人吃完。

鼓手Mimori表示，之前有聽過台灣樂團noovy的歌曲，「他們是唱日文，後來才發現是台灣人，我後來就很常聽他們的音樂。」Canaco則是喜歡TWICE的子瑜，「哇怎麼有這麼有可愛的女孩子，我覺得非常震驚！」被問到是不是面對台灣媒體才說喜歡子瑜，但其實是喜歡MOMO或者SANA？Canaco急忙搖搖頭：「我的本命是子瑜，是我很喜歡的類型。」

Faulieu.成軍兩年，人氣持續不斷飆升。（雅慕斯娛樂提供）

Mimori生日在9月24日，雖然成員們會幫她慶祝，不過通常都會一個人去旅行過生日，這次有幾個選項，包括北海道、長野縣或者韓國，記者拱成員們幫她出機票錢，這樣或許可以去夏威夷玩，Mimori笑說：「可是一個人去夏威夷會很寂寞，有一次我自己去旅行，還把自己包緊緊、看不出是女生。」她分享喜歡神社巡禮，記者則推薦附近的霞海城隍廟，可以拜桃花或拜事業。

Faulieu.在台北的小巷子拍照也好看。（雅慕斯娛樂提供）

訪問尾聲，Ayano拿出手機，用中文說「我是Ayano，嗨起來，讚」，提到台灣粉絲，回憶起在8月底於代官山的演出中，有一位台灣男粉絲就站在第一排觀賞她們的表演，期待明天也能見到他。Canaco則有感而發，明天的台北演唱會是她們跨出海外的第一步，會努力加油，希望還有機會來台演出，Ayano也希望明年、後年都還有海外巡演的機會。

