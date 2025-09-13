消失八點檔1年半！馬俊麟月扛5萬房貸現身吐：還活著，不用擔心

馬俊麟（左）辦畫展，老婆梁敏婷、6歲雙胞胎兒子星星、元元都來力挺。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕馬俊麟今出席第4次個人畫展開幕茶會，老婆梁敏婷、6歲雙胞胎兒子星星、元元，以及林小樓、郎祖筠等人都到場支持。他自從三立《一家團圓》、民視《愛的榮耀》掰了後，已經一年半沒有演出八點檔，目前靠著小班制美術課支撐家計，面對每月5萬元房貸壓力，他苦笑說：「還活著，不用擔心，盡量跟太太一起努力。」

馬俊麟現在週末兩天各有2堂美術課，平日則有1到2堂，每班約5、6名學生。生活以教課、創作和帶小孩為主，加上太太正在師大攻讀博士班，夫妻倆日子相當忙碌，他也練就「一心多用」，常邊作畫邊用餘光盯著兒子練琴。

馬俊麟為家人作畫。（記者蕭方綺攝）

梁敏婷認為馬俊麟雖然沒在拍戲，但始終認為自己是演員，「若有戲劇工作，他心裡會比較踏實，但人生有不同挑戰，就算不演戲，他也有很多事要忙。」然而少了八點檔一集3、4萬元收入，對家庭影響大嗎？馬俊麟趕緊回：「我是薄利多銷，高估我了！」

夫妻倆都是美術科班出身，結婚9年，從學生時期一路走來。梁敏婷笑說，以前比較不懂得為對方著想，如今有了孩子，會嘗試換位思考，爭吵雖仍存在，但她認為那是「溝通」，「不要帶情緒或指責。」

馬俊麟也說，老婆經常給他作品很實在的建議，相當受用。這回展覽還有一幅她的畫像，他笑稱：「她希望我畫漂亮一點，但我是藝術家，堅持我行我素，雖然成品和她想的不同，但我很喜歡。」夫妻倆偶爾爭執的點多半是小事，例如臥房小燈要不要開、電扇角度怎麼吹。

林小樓（右）很欣賞馬俊麟身後這幅畫。（記者蕭方綺攝）

談到戲劇，馬俊麟去年3月在《愛的榮耀》領便當後消失，隨即由王瞳加入，外界再傳「有馬沒王、沒馬有王」，他說：「要問民視高層，誰能出現不是我能決定的。」並強調工作都交由經紀人安排。

吳婉君送花力挺馬俊麟。（記者蕭方綺攝）

此外，他今會場收到吳婉君送的花籃，被問是否關心她3月遭遇家暴？他表示私下不常打擾，但曾邀她參加畫展，事先提醒現場有媒體，「怕她來了會太震驚。」他也祝福吳婉君身體健康、做自己喜歡的事。至於江祖平近日指控遭前男友性侵，馬俊麟曾在《大時代》演過她的女婿，但私下不熟，看到新聞也直呼震驚。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

