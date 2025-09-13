晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

消失八點檔1年半！馬俊麟月扛5萬房貸現身吐：還活著，不用擔心

馬俊麟（左）辦畫展，老婆梁敏婷、6歲雙胞胎兒子星星、元元都來力挺。（記者蕭方綺攝）馬俊麟（左）辦畫展，老婆梁敏婷、6歲雙胞胎兒子星星、元元都來力挺。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕馬俊麟今出席第4次個人畫展開幕茶會，老婆梁敏婷、6歲雙胞胎兒子星星、元元，以及林小樓、郎祖筠等人都到場支持。他自從三立《一家團圓》、民視《愛的榮耀》掰了後，已經一年半沒有演出八點檔，目前靠著小班制美術課支撐家計，面對每月5萬元房貸壓力，他苦笑說：「還活著，不用擔心，盡量跟太太一起努力。」

馬俊麟現在週末兩天各有2堂美術課，平日則有1到2堂，每班約5、6名學生。生活以教課、創作和帶小孩為主，加上太太正在師大攻讀博士班，夫妻倆日子相當忙碌，他也練就「一心多用」，常邊作畫邊用餘光盯著兒子練琴。

馬俊麟為家人作畫。（記者蕭方綺攝）馬俊麟為家人作畫。（記者蕭方綺攝）

梁敏婷認為馬俊麟雖然沒在拍戲，但始終認為自己是演員，「若有戲劇工作，他心裡會比較踏實，但人生有不同挑戰，就算不演戲，他也有很多事要忙。」然而少了八點檔一集3、4萬元收入，對家庭影響大嗎？馬俊麟趕緊回：「我是薄利多銷，高估我了！」

夫妻倆都是美術科班出身，結婚9年，從學生時期一路走來。梁敏婷笑說，以前比較不懂得為對方著想，如今有了孩子，會嘗試換位思考，爭吵雖仍存在，但她認為那是「溝通」，「不要帶情緒或指責。」

馬俊麟也說，老婆經常給他作品很實在的建議，相當受用。這回展覽還有一幅她的畫像，他笑稱：「她希望我畫漂亮一點，但我是藝術家，堅持我行我素，雖然成品和她想的不同，但我很喜歡。」夫妻倆偶爾爭執的點多半是小事，例如臥房小燈要不要開、電扇角度怎麼吹。

林小樓（右）很欣賞馬俊麟身後這幅畫。（記者蕭方綺攝）林小樓（右）很欣賞馬俊麟身後這幅畫。（記者蕭方綺攝）

談到戲劇，馬俊麟去年3月在《愛的榮耀》領便當後消失，隨即由王瞳加入，外界再傳「有馬沒王、沒馬有王」，他說：「要問民視高層，誰能出現不是我能決定的。」並強調工作都交由經紀人安排。

吳婉君送花力挺馬俊麟。（記者蕭方綺攝）吳婉君送花力挺馬俊麟。（記者蕭方綺攝）

此外，他今會場收到吳婉君送的花籃，被問是否關心她3月遭遇家暴？他表示私下不常打擾，但曾邀她參加畫展，事先提醒現場有媒體，「怕她來了會太震驚。」他也祝福吳婉君身體健康、做自己喜歡的事。至於江祖平近日指控遭前男友性侵，馬俊麟曾在《大時代》演過她的女婿，但私下不熟，看到新聞也直呼震驚。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中